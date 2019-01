Comitê do Rio Sergipe discute sobre a escassez de água em Malhador

24/01/19 - 05:00:20

Na manhã de terça-feira, 22, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe realizou a primeira Reunião Ordinária do ano de 2019. Na pauta a preocupação com a escassez de água no município de Malhador-SE, que nos últimos quatro anos vem acontecendo no período de estiagem, e os conflitos causados pelo uso da água.

A antiga secretaria de Meio Ambiente e Recursos hídricos, Prefeitura de Malhador e a Companhia de Saneamento de Sergipe DESO, vem a procura de soluções para minimizar os problemas. Conseguinte, o CBH Rio Sergipe vem articulando desde novembro reunião com os entes mencionados. Cada órgão assumiu algumas metas, mas mesmo assim, o abastecimento continua irregular, pois, a oferta de água não equilibra as demandas. Deste modo em carácter emergencial, a plenária do CBH Rio Sergipe aprovou uma deliberação que prioriza que os recursos hídricos da sede do município de Malhador seja para Abastecimento Humano e dessedentação animal.

A plenária também solicitou que o Presidente solicite junto ao governo, que o município seja contemplado com ações do programa Águas de Sergipe, visando a solucionar a médio prazo estes transtornos.

Para o Presidente Marcus Lázaro, “é preciso que o governo tenha uma atenção especial, pois, estes problemas se agravam a cada ano, a escassez de água em uma cidade ocasiona vários problemas econômicos, sociais e dessa forma poderá atingir a saúde da população; vamos procurar o Governador Belivaldo Chagas e acreditamos que as demandas serão atendidas”.

A reunião ocorreu no auditório da ADEMA e contou com a presença de Técnicos da superintendência de Recursos Hídricos, Deso, SEDURB, SEAGRE, representantes do poder publico Municipal e ONGs.

Fonte e foto assessoria