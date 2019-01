Correios comemora Dia do Carteiro e 356 anos de serviço postal

24/01/19 - 16:17:28

Nesta sexta-feira (25), os Correios comemoram 356 anos de serviço postal no Brasil e também dedicam a data a um dos profissionais responsáveis pela credibilidade e reconhecimento da população à instituição: o carteiro. Atualmente, a empresa conta com cerca de 106 mil empregados. Destes, 57 mil são carteiros, trabalhadores comprometidos com a entrega anual de 6 bilhões de objetos postais em todos os cantos do país, atividade com desempenho reconhecido por premiações e pesquisas. Em Sergipe, atualmente, 350 carteiros estão em atividade – 180 deles em Aracaju. Por dia, em todo o estado, são entregues 100 mil mensagens (cartas e impressos em geral) e 5 mil encomendas, em média.

Em 2018, os Correios venceram, na categoria Melhor Empresa de Logística no E-commerce, o Prêmio ABComm de Inovação Digital 2018, um dos mais importantes e aguardados eventos do e-commerce nacional. Também receberam, pela quinta vez consecutiva, o troféu Top of Mind na categoria “Serviço de Entrega de Encomendas”. Ao longo do último ano, a empresa teve um significativo crescimento nos índices de qualidade operacional, saindo de um resultado de 83% de encomendas entregues no prazo em janeiro de 2018 para 99% em dezembro, um marco histórico.

Patrono dos Correios – O mensageiro Paulo Bregaro, considerado o primeiro carteiro do Brasil, entregou a D. Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822, correspondência da Imperatriz Leopoldina informando sobre novas exigências de Portugal com relação ao Brasil. Ao recebê-la, às margens do Riacho do Ipiranga, D. Pedro reagiu às imposições da Corte e declarou no ato a Independência do Brasil, associando assim os Correios a um dos mais importantes momentos brasileiros. Por seu feito, Paulo Bregaro é o patrono dos Correios.

Da assessoria