Estudantes de medicina da UFS participam de aula no Ipesaúde

24/01/19 - 14:37:16

O alunos puderam discutir sobre o uso da tecnologia de informação na organização do serviço de saúde

Na manhã desta quinta-feira, 24, alunos do quarto período do curso de medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS) participaram de uma aula no auditório do Centro de Endocrinologia e Diabetes do Ipesaúde sobre o uso da tecnologia de informação na organização do serviço de saúde.

A iniciativa, que fez parte da disciplina de Saúde, Sociedade e Interação Comunitária II teve como objetivo apresentar aos estudantes, sobre de que maneira os avanços da tecnologia podem contribuir para a assistência médica da população.

O diretor-presidente do Ipesaúde, Christian Oliveira também esteve presente e acompanhou a apresentação do modelo de prontuário eletrônico que deverá ser implantado na instituição. “Esse momento é importante para reiterar nosso empenho em manter a integração entre o conhecimento e a prática, acompanhando os avanços no modelo assistencial”, disse.

Para o professor Antônio Samarone, essa vivência contribuiu para chamar atenção dos alunos sobre algo que será ainda mais frequente no futuro.

“Nosso objetivo é sensibilizar os estudantes para que estejam atentos ao progresso da assistência médica, tendo em vista que a sua continuidade estará ligada também à tecnologia da informação, como no caso da utilização do prontuário eletrônico”, explica Antônio Samarone.

Os estudantes puderam observar todas as possibilidades que o prontuário eletrônico permite para a organização de informação importantes dos pacientes, como prescrição de medicamentos, encaminhamento, entre outros.

De acordo com o estudante Vitor Bruno, “o avanço da tecnologia vai permitir que no futuro estejamos utilizando apenas o prontuário eletrônico e uma aula como essa é essencial e nos acrescenta muito”, conta.

Parcerias

O Ipesaúde vem fortalecendo, ao longo dos anos, a integração através de convênios firmados com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) resultando na contribuição de alunos e professores na ampliação da oferta do serviço.

No Centro de Odontologia Maria Viana Tavares de Bragança, o convênio entre Ipesaúde e UFS permite que os alunos do último ano do curso de Odontologia possam realizar o atendimento aos beneficiários, com supervisão da equipe de professores e profissionais do Centro.

Já na Unidade Regional de Lagarto, em virtude de uma parceira de atendimento pioneira, os beneficiários do Ipesaúde podem ser atendidos pelos professores da Universidade Federal de Sergipe- Campus Lagarto e tem à disposição diversas especialidades como por exemplo Clínica Médica, Gastroenterologia, Pediatria, Ginecologia/Obstetrícia, Cardiologia, Odontologia.

Ascom/Ipesaúde.