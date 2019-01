Guarda Municipal de Estância finalizará curso em parceria com a Acadepol

24/01/19 - 05:36:48

Na manhã desta quarta-feira, 23, foi realizada uma reunião entre representantes da Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania de Estância e diretores da Academia de Polícia Civil do Estado de Sergipe (Acadepol). O objetivo do encontro foi para tratar da conclusão do curso de formação da Guarda Municipal de Estância. A reunião foi realizada na sede da Acadepol, em Aracaju, e na oportunidade ficou definido que o curso terá continuidade a partir de meados do mês de março deste ano.

“Essa etapa do curso atende a dispositivos legais que possibilitam o uso de armas de fogo pela corporação municipal. A parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Estância, através dos órgãos de segurança, serve para assegurar ações de prevenção da violência e de controle da criminalidade no município. Paralelo a isso, faremos as capacitações necessárias para as promoções verticais, bem como tratamos também das próximas turmas de guardas municipais que farão o curso de formação”, destacou a secretária da Defesa Social e Cidadania, Georlize Teles.

O diretor da Guarda Municipal, o GM Feitosa, afirmou que o contato com a Acadepol é de grande valia para o município de Estância, já que a instituição sempre mantém as portas abertas para os agentes municipais. “Aproveitamos essas oportunidades para buscar o crescimento e a capacitação dos nossos guardiões. Temos ciência de que a capacitação dos servidores é essencial para um serviço mais eficiente, beneficiando toda a população estanciana”, afirmou Feitosa.

“O Sindicato da Guarda Municipal (Sigme) acompanha todos os passos que visam o crescimento institucional, bem como a valorização de nossos profissionais, e estamos satisfeitos em ver a preocupação que a gestão do prefeito Gilson Andrade, através da secretária Georlize Teles, tem no que concerne à instrução e capacitação dos guardas municipais de Estância”, disse o presidente do Sindicato, GM Tojal.

É importante ressaltar que os guardas municipais já passaram pelo curso de formação, com aulas teóricas e práticas, e que essa última etapa consiste no Curso de Manuseio e Emprego de Arma de Fogo, além de exames psicotécnicos com psicólogos credenciados pela Polícia Federal. O delegado João Batista Júnior, diretor da Acadepol, participou da reunião e ratificou a parceria entre os órgãos de segurança municipal e estadual. Diretores e coordenadores da Guarda de Estância também estiveram presentes.

Por Fábio Viana

Foto assessoria