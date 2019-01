Meu pirão primeiro

O governo de Sergipe se apressou em defender o exagerado reajuste de 16,3% aplicado aos gordos salários do governador Belivaldo Chagas (PSD) e da vice Eliane Aquino (PT). Segundo os Movimentos “Acredito” e “Mova-SE”, não há lei autorizando o aumento automático nos contracheques dos dois. A Procuradoria Geral do Estado diz, no entanto, existir legislação estadual vinculando os salários de Belivaldo e de Eliane aos dos desembargadores, que hoje recebem a ninharia de R$ 39,2 mil mensais. A lei pode até amparar este reajuste, mas bem que o governador e a vice poderiam ter recusado tamanho benefício. Ao aceitarem, contudo, deram um tapa na cara dos servidores, há anos sem direito a um mísero centavo de aumento. Também afrontaram os contribuintes, assombrados com a quebradeira do Estado. Portanto, mesmo sendo legal, o aumento de 16,3% é imoral. Sem contar que expõe o governador e a vice como simpáticos ao velho ditado popular: “farinha pouca, meu pirão primeiro”. Misericórdia!

Calendário político

Os partidos que ainda mantêm comissões provisórias têm até o dia 28 de junho para constituir diretórios definitivos. É o que determina resolução da Justiça Eleitoral sobre criação, organização, fusão, incorporação e extinção de agremiações partidárias. A fixação de 180 dias para a duração das comissões foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral em junho de 2018. Antes, este prazo era de 120 dias.

Compasso de espera

E o deputado estadual Garibalde Mendonça (MDB) afirma que não está se movimentando sobre a disputa pela presidência da Assembleia. Diz que prefere aguardar a posição da Justiça Eleitoral sobre o futuro do atual presidente da Casa, Luciano Bispo (MDB). Cassado, este tenta reverter a punição para assumir um novo mandato. Garibalde disse ao Jornal da Cidade que é muito amigo de Luciano, “que faz um bom trabalho como presidente do Legislativo”. Então, tá!

Médico e político

Mesmo disposto a retomar a profissão de médico, o senador Eduardo Amorim (PSDB) jura que não deixará a política após o fim do mandato. “Continuarei exercendo meu papel de oposição e questionando melhorias para Sergipe”. O tucano lamenta a grave situação financeira do estado, “que não dá nenhuma esperança de dias melhores para os sergipanos”. Derrotado na última disputa pelo governo de Sergipe, Amorim vira ex-senador no próximo dia 31.

Mais empregos

O governo de Sergipe concedeu licença ambiental para instalação do Bloco II do empreendimento da Linhas de Energia do Sertão Transmissora. O projeto abrangerá Sergipe, Pernambuco e Alagoas. O investimento, no valor total de R$ 310 milhões, possibilitará a geração de mais de 600 empregos diretos em Sergipe. Serão 198 km de linha de transmissão de energia, sendo 160 km em Sergipe, ligando a subestação Xingó à Jardim. Legal!

Aquário agitado

Conhecido como o partido dos peixinhos, o PSC anda pra lá de agitado. Quase todos os dias seus filiados lavam roupa suja em público. O mais agoniado é o deputado estadual capitão Samuel, que promete abandonar o aquário na primeira oportunidade. Ele não esconde a queixa com o presidente estadual do PSC, deputado federal André Moura, a quem diz ter ajudado nas três últimas eleições. Ontem, Samuel abriu o verbo contra a própria legenda: “Partido ingrato esse PSC”. Crendeuspai!

Mãos ao alto

Entre 2014 e 2018, o número de novas armas de fogo registradas por pessoa física cresceu muito em 17 estados. Levantamento feito com base em dados do Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal e publicado pela Folha de São Paulo, mostra que no Brasil o crescimento foi de 47%. O Espirito Santo lidera o ranking com 648,2%. Sergipe aparece na 6ª posição com um crescimento de 157,5%. Cruz, credo!

Na missa

O prefeito afastado de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR), recebeu muitos cumprimentos de amigos e correligionários. Foi ontem, durante a celebração da missa do 1º ano de morte do pai dele, Francisquinho dos Porcos. O ato religioso ocorreu na Igreja de Santo Antônio das Almas, Matriz do município. Acusado de improbidade administrativa, Valmir foi afastado da prefeitura em novembro de 2018, sendo substituído pela vice e adversária Carminha Mendonça (PP). Aff Maria!

Não foi assim

O deputado federal eleito Fábio Henrique (PDT) negou que tenha convidado o deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) para se filiar no PDT e disputar a Prefeitura de Aracaju em 2020. “Acho que Gilmar tem todo direito de concorrer, pois tem respaldo popular, mas nunca tratei com ele sobre filiação, nem de apoio político”, afirma Fábio, que preside o PDT em Sergipe. Mesmo assim, Henrique disse que “Gilmar seria muito bem-vindo ao nosso partido”. Será?

Visita à caserna

E quem esteve no quartel do Exército, em Aracaju, foi o senador eleito Rogério Carvalho (PT). Ele foi recebido pelo tenente coronel Carneiro, comandante do 28º Batalhão de Caçadores. Rogério considerou a visita “bem harmoniosa. Compartilhamos experiências e ouvi as explicações sobre o trabalho do Exército em Sergipe”. Marminino!

