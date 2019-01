OPERAÇÃO POLICIAL TERMINA COM TRÊS MORTOS E CINCO PRESOS

24/01/19 - 10:36:06

Uma operação em conjunto das polícias Civil e Militar realizada no interior do estado no inicio da manhã desta quinta-feira (24), terminou com a morte de três homens e na prisão de cinco pessoas, entre elas uma mulher, além de um adolescente apreendido.

As pessoas que foram presas e as que evoluíram a óbito são acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas e homicídio. As cinco pessoas presas na operação foram: José Raimundo Batista dos Santos, Gledson de Jesus Lima, Everton dos Santos, Allan Fabrício de Araújo Santos e Eliema Souza Nascimento.

A ação policial aconteceu nos municípios de Tobias Barreto e Lagarto, localizados na Região Centro Sul de Sergipe e durante a operação foram apreendidos um revólver de calibre 32, outro calibre 38 e uma escopeta de fabricação caseira.

As informações são de que os três elementos mortos resistiram à prisão e houve troca de tiros onde eles foram alvejados. Os três foram socorridos e encaminhados ao hospital mas não resistiram e morreram.