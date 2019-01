PC PRENDE PAI QUE AGREDIU FISICAMENTE O FILHO COM SOCOS

24/01/19 - 06:20:10

O acusado não convive com o filho e o agrediu por não ter conseguido uma corrente dourada pertencente ao adolescente

Nesta quarta-feira (23), policiais civis de Frei Paulo prenderam um lavrador acusado de agredir fisicamente o filho, um adolescente de 13 anos, com um soco no olho. O acusado é lavrador e tem 45 anos de idade.

De acordo com o delegado Leógenes Corrêa, a vítima estava com o olho todo inchado e a boca cortada. Segundo as investigações, o adolescente estuda e mora com a mãe, ajudando nos cuidados com os três irmãos, também menores de idade.

A agressão ocorreu porque o pai, que tem porte físico muito maior do que o adolescente, queria uma corrente dourada que o adolescente comprou com o próprio dinheiro. Com a negativa, o acusado agrediu o filho com um soco no olho e outro na boca, golpes que deixaram o rosto da vítima roxo e inchado.

Ainda segundo o delegado, o acusado não fornece nenhum tipo de auxílio aos filhos e atualmente convive com uma outra companheira, a qual também já prestou boletim de ocorrência contra o lavrador por violência doméstica.

O homem foi preso, encaminhado à delegacia e ficará à disposição do Poder Judiciário. O acusado irá responder por lesão corporal em situação de violência familiar e doméstica.

Fonte e foto SSP