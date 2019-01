População do município de Salgado celebra o Dia do Senhor do Bonfim

24/01/19 - 13:10:57

Na última terça-feira (22), a população de Salgado comemorou o Dia do Senhor do Bonfim, padroeiro da cidade. Com uma grande festa realizada pela Igreja Católica e com apoio da Prefeitura Municipal e de outros parceiros, o evento atraiu milhares de pessoas à Igreja Matriz da cidade, que também leva o nome do Santo. Além do público presente, autoridades e personalidades políticas também cortejaram e pediram a bênção ao Senhor, em um momento de fé e religiosidade.

As comemorações começaram nove dias antes, com o novenário em honraria ao Santo, mas o grande público se concentrou no dia 22, abrindo a celebração com uma alvorada festiva, às 4h. A missa solene foi presidida pelo Bispo Dom Giovanni Crippa, que contou com o apoio dos párocos da cidade, os padres Ilmar Augusto e Edson.

A festa, que já é tradição no município, atrai milhares de pessoas dos povoados de Salgado e de municípios vizinhos. Ao final da missa solene, todos saem em cortejo pelas ruas da cidade acompanhando a imagem do Senhor do Bonfim, mostrando devoção ao Santo padroeiro. “Sem dúvida, um momento de fé, onde aquele que é salgadense sabe da importância desse evento para a cidade e principalmente para as famílias do município”, destacou o prefeito Duilio Siqueira.

Ao lado da primeira dama Polyana Ribeiro, Duilio fez questão de acompanhar o cortejo pelas ruas da cidade junto à multidão. Também estiveram presentes ao evento o vice-prefeito Silvano Santos, o deputado federal eleito Gustinho Ribeiro, e os vereadores Juarez da Kombi, Miúdo do Tombo, Miminho das Moendas, Raimundinho e Fira.

Fonte e foto assessoria