PREFEITA DE ITABAIANA ENCAMINHA PROJETO À CÂMARA E OPOSIÇÃO SE RETIRA DO PLENÁRIO

24/01/19 - 15:08:48

Na manhã dessa quinta-feira 24, a prefeita Carminha Mendonça participou da primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal, para acompanhar a apreciação e votação de projetos importantes para os itabaianenses.

Os vereadores da base aliada do prefeito afastado retiraram-se da sessão, prejudicando instituições filantrópicas que precisam das verbas de subvenção do município para sua sobrevivência. Instituições como a APAE, a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, a Filarmônica de Itabaiana, a Casa de Acolhimento Itabaiana Solidária, Associação Olímpica de Itabaiana, Centro de Ação Social Católica de Itabaiana, Parque dos Falcões, Sociedade Filarmônica 28 de Agosto, Associação Itabaianense dos Universitários, Convênio com as empresas municipais para a instalação de Lixeiras Ecológicas.

O IFA, uma Instituição sem fins lucrativos que sobrevive de doações, e que depois de muitos anos de serviços prestados, pela primeira vez teve o seu projeto de subvenção enviado para aprovação na Câmara Municipal. O IFA presta Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) para pessoas portadoras de Transtornos Mentais, encaminhando essas pessoas aos hospitais, e presta serviços de tratamentos em Saúde mental na sede da instituição.

Um outro projeto muito importante é o que trata do reajuste do piso salarial estabelecido na Lei Federal 11.738/08 com base no fundo de desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais de educação (FUDEB).

Há dez dias atrás a presidente da Câmara de Vereadores enviou cópia de todos os projetos que estavam na pauta de votação de hoje, e os vereadores da base aliada do prefeito afastado causaram confusão, mudando o foco da sessão extraordinária, no intuito de prejudicar a administração da prefeita Carminha Mendonça e toda população de Itabaiana. Dos 14 vereadores, apenas Arivaldo de Rezende, “Vardo da Lotérica”, não compareceu, os vereadores da base aliada do prefeito afastado Valmir de Francisquinho e que se ausentaram do plenário para não votar nos projetos foram: Carlos Vagner Ferreira de Santana, José Carlos de Santana, José Teles de Mendonça, Marcos Vinicius Lima de Oliveira, Moisés Mendonça Mota, Wagner Menezes de Andrade. Esse ato dos vereadores só confirma a falta de atenção e respeito, principalmente as instituição que cuidam das pessoas carentes do nosso município, instituições que levam a nossa cultura além fronteira.

Fonte e foto assessoria