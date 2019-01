PSS TI 2019: Entrega de documentos acontece sábado

Os candidatos classificados para a segunda fase do Processo Seletivo Simplificado (PSS) na área de Tecnologia da Informação (TI), da Prefeitura de Aracaju, deverão comparecer ao Centro Administrativo Prefeito Aloísio de Campos para entrega dos títulos e documentos pertinentes ao certame, conforme disposto no Edital de abertura do PSS. De acordo com a Gerência Geral de Desenvolvimento de Pessoas (Gegdep) da Seplog, um total de 399 pessoas foram convocadas para a entrega documental, que acontece das 7h às 13h deste sábado, 26.

De acordo com a gerente da Gergdep, Noemia Gois, semelhante aos outros Processos Seletivos já realizados pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), todos os procedimentos logísticos estão sendo realizados no sentido de recepcionar os candidatos com o maior conforto e segurança possível. “O nosso objetivo é manter o padrão de qualidade dos certames que já realizamos, prestando um atendimento rápido, sem fila de espera. Para isso, contamos com uma equipe de profissionais preparados para a recepção e aferição dos documentos”, disse.

