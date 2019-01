PT DE ARACAJU REÚNE DIREÇÃO PARA DISCUTIR ELEIÇÃO DE 2020

24/01/19 - 14:12:38

O Partido dos Trabalhadores de Aracaju vai reunir a sua direção municipal na próxima segunda-feira (28), para intensificar a organização do partido para as eleições de 2020.

As forças internas demonstram hoje uma unidade importante para os desafios do pleito municipal. O partido vai ampliar os debates sobre os problemas de Aracaju, realizar o diálogo com os partidos e com os movimentos sociais da capital com o objetivo de chegar mais forte nas eleições de 2020.

O PT deve também aumentar as suas filiações internas com lideranças de bairros e de diversos segmentos sociais. Em relação às novas filiações, o Estatuto do PT diz que a filiação de líderes de reconhecida expressão, detentores de cargos eletivos ou dirigentes de outros partidos deverá ser analisada, debatida e aprovada pela Direção Municipal a respeito das possíveis novas filiações.