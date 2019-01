Secretaria de Saúde promove palestra sobre saúde mental

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Projeto Servidor Zen, promoveu nesta quarta-feira, 23, uma palestra sobre saúde mental para os trabalhadores da casa, focando a temática no cuidado que a pessoa deve ter consigo próprio e com o outro. A palestra foi ministrada pelo psicólogo e Referência Técnica do Programa Saúde do Homem, Demétrio Reis, e realizada no auditório do Centro Administrativo da Saúde.

O evento integra as ações do Janeiro Branco, uma campanha que visa mobilizar a sociedade para a valorização da vida. O projeto Servidor Zen foi criado com a proposta de oferecer o máximo de atividades e recursos que subsidiem os servidores no cuidado com a sua saúde, bem como criar um ambiente de relações mais humanizadas e energia mais harmônica, segundo informou o coordenador do projeto, Claudenilson Silva.

“A participação do Servidor Zen na campanha Janeiro Branco é importante porque estamos promovendo saúde mental para o servidor da SES, trazendo uma palestra que aborda os recursos disponíveis e cuidados que a gente precisa ter com a nossa saúde mental”, disse o coordenador, informando que rotineiramente o projeto oferece ações de saúde para os trabalhadores da SES.

O psicólogo Demétrio Reis falou sobre a saúde mental, mais especificamente sobre a saúde psicológica, tema hoje mais aceito pelas pessoas para o cuidado de si e do outro, segundo informou, salientando, no entanto, que esse “cuidado do outro, parte do princípio de que a pessoa afetada, adoecida, precisa ter a consciência de que algo está acontecendo de errado em seu organismo e, somente quando isso não é possível, é que as outras pessoas, familiares ou amigos, fazem essa função, do cuidado, do tratamento”, completou.

Para Demétrio Reis, falar sobre saúde mental traz a proposta de divulgar e disseminar o conhecimento, para que as pessoas cuidem de se, de sua saúde psicológica. Destacou que a saúde mental e a orgânica estão diretamente relacionadas, uma dando sinal quando algo não está bem com a outra.

Valorizou a iniciativa do projeto Servidor Zen. “Essa é uma oportunidade muito boa de falar para os trabalhadores da saúde que, igual às outras pessoas, são afetados no seu dia a dia, nas suas relações sociais e interpessoais, diante de conflitos, sofrimentos ou perdas”, opinou o palestrante, acrescentando que uma das características que sinaliza a existência de um adoecimento mental é a pessoa não conseguir realizar o que você conseguia realizar até o momento anterior, desde as tarefas ou comportamentos mais simples aos mais complexos.

Valorização

Presente na palestra, a Referência de Gestão da Atenção Psicossocial, Suely Matos, explicou que o Janeiro Branco é uma campanha que chama a atenção da sociedade civil, das instituições privadas e públicas, das famílias, das pessoas em geral para a valorização da vida, aproveitando o início do ano como um ponto de partida para repensar hábitos e atitudes em busca de condições psicológicas mais saudáveis. Nesse contexto, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Gestão de Rede Psicossocial, incentiva, apoia e fortalece os municípios sergipanos para a realização de ações de prevenção e promoção em saúde mental.

“É importante que as pessoas cultivem bons pensamentos, boas amizades, escolham alimentos mais saudáveis, façam atividades físicas e conheçam a Rede de Atenção Psicossocial do seu município. Se tiverem dúvidas, se não souberem onde acessar ações que possam fortalecer suas vidas com práticas de prevenção e promoção, podem buscar a Unidade de Saúde mais próxima de suas casas para informações. Oficinas artesanais, atividades físicas em academias de saúde, clubes sociais, grupos de amigos, leituras que produzam sentimentos e pensamentos benéficos, são atitudes que estão ao alcance de todos, dentro da própria comunidade e que agregam valor à vida e à saúde”, comentou Suely Matos.

Foto Flávia Pacheco