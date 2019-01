Bittencourt pede apoio à Eliane Aquino pela permanência da Comissão da Verdade

25/01/19 - 08:10:07

O vereador Professor Bittencourt (PCdoB) esteve nesta quinta-feira, 24, no Palácio dos Despachos para uma visita à vice-governadora Eliane Aquino (PT). Dentre as pautas discutidas, o parlamentar abordou a preocupação sobre a possibilidade da paralisação dos trabalhos da Comissão Estadual da Verdade.

Instalada em 2015, a Comissão tem como finalidade elucidar as graves violações aos Direitos Humanos ocorridas envolvendo sergipanos de 1946 a 1988, para garantir o direito à memória e à verdade histórica. Atualmente possui cerca de quatro terabytes de documentos levantados no período da ditadura militar no Brasil e em Sergipe. De acordo com Bittencourt, todos os trabalhos da Comissão, envolvendo os depoimentos dos ex-presos políticos e de familiares e análises de documentos, contribuem para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, sendo um complemento ao Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade,

“Ao conversar com Eliane Aquino, fiz um apelo para o Governo do Estado manter a Comissão Estadual da Verdade, tendo em vista a importância do trabalho desenvolvido ao longo desses anos, ao respeito pelas pessoas que deram seus depoimentos, aos familiares dos sergipanos que lutaram e sofreram na ditadura militar. A Comissão possui um rico volume de documentos. Temos uma necessidade histórica de mantê-la ativa. Desejo que ela não seja suspensa”, comentou Bittencourt.

De acordo com o parlamentar, “a Comissão resgata toda documentação histórica de homens e mulheres vítimas da repressão política. Foram presos por defender princípios que não eram admitidos naquele período. A Comissão da Verdade examina e esclarece sobre tudo que envolve a vida dos sergipanos que lutaram pela democratização do Brasil. Não podemos perdê-la”.

Durante a visita, Bittencourt desejou à Eliane Aquino sucesso na vice-governadoria e colocou-se à disposição para o diálogo em favor dos interesses do povo de Aracaju e de Sergipe.

“Eliane reafirma o protagonismo feminino na política sergipana. É um grande nome. Ela é preocupada com temas muito caros a mim também, especialmente no âmbito das questões dos Direitos Humanos, nas lutas dos movimentos sociais e nas questões sociais voltadas à população mais carente do nosso estado. Conversamos, também, sobre política e a parceria do PT com o PCdoB”, afirmou.

Fonte e foto assessoria