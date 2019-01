EDVALDO AUTORIZA OBRA RECUPERAÇÃO DA AVENIDA BEIRA MAR

25/01/19 - 12:35:38

A avenida Beira Mar, um dos principais corredores de transporte e trânsito de Aracaju, será totalmente recuperada. Na manhã desta sexta-feira, 25, o prefeito Edvaldo Nogueira, autorizou o início das obras que consistirão na remoção do pavimento atual e a aplicação de uma nova camada de asfalto. As melhorias, que somarão um investimento de R$ 9,8 milhões, são mais uma etapa do Plano de Mobilidade Urbana da capital.

Nesta obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a fresagem no pavimento existente, que consiste na retirada da antiga pavimentação para ser executada uma nova camada asfáltica. Também serão construídas cerca de 100 rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal nos 10 km de extensão da avenida, desde a região dos Mercados Centrais até o terminal de ônibus do bairro Atalaia. O prazo de duração da obra é de 10 meses.

“Esta ordem de serviço é muito significativa. É uma obra que terá grande impacto na melhoria da mobilidade em Aracaju. Então, neste 25 de janeiro, dia do meu aniversário, estou muito feliz em poder autorizar o início deste grandioso projeto. Adianto desde já que teremos transtornos, mas isto é inevitável, pois é uma obra que precisa ser realizada. Mas faremos de maneira célere, com duas frentes de trabalho”, afirmou Edvaldo.

Em seu discurso, o prefeito lembrou que o Plano de Mobilidade Urbana foi elaborado em seu mandato anterior, quando ele também conseguiu a liberação dos recursos para efetivação do projeto. Ao deixar a gestão no final de 2012, segundo relatou Edvaldo, ele deixou para o seu sucessor, o prefeito João Alves Filho, o Plano com a verba assegurada. No entanto, o projeto não foi executado. “Ao retomar à Prefeitura corri atrás para que conseguíssemos retomar o projeto. Não foi uma tarefa fácil, mas tivemos êxito e agora mais um passo é dado com o início desta obra”, comemorou.

A realização da obra

Pelo cronograma de trabalho estabelecido pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), uma equipe iniciará o serviço na Atalaia, enquanto a outra começará pelo cruzamento com a avenida Francisco Porto. Como cada lado da Beira Mar tem três pistas, será feita uma pista de cada vez, com o tráfego de veículos liberado nas outras duas. As obras no Centro ocorrerão posteriormente, uma vez que a gestão municipal também realiza, neste momento, a obra de urbanização da avenida Euclides Figueiredo, que terá impacto no trânsito da região dos mercados.

“As duas frentes de trabalho atuarão no mesmo sentido, para dirimir os transtornos. Entramos em contato com a Sergás, para que realize a implantação de suas tubulações antes que façamos a obra. Da mesma forma, serviços de drenagem que estão sendo realizados pela Emurb e algumas interferências da Deso deverão ocorrer antes desta obra de recuperação da avenida Beira Mar”, explicou o presidente da Emurb, Sérgio Ferrari Vargas.

Da mesma forma, o superintendente de Trânsito e Transporte, Renato Telles, pontuou que a SMTT dará todo o suporte para que a população esteja bem orientada e informada sobre o trânsito na região onde a obra será realizada. “Esta é uma obra que vai gerar um ganho imenso para a população, mas também terá transtornos, por isto temos trabalhado em parceria com a Emurb para sinalizar bem as áreas, comunicar bem e com antecedência os cidadãos, dialogar com as empresas de ônibus e, quando necessário, rever o percurso do transporte público”, destacou.

Apoio

Presentes na solenidade, os deputados federais André Moura e Fábio Mitidieri ressaltaram a importância da obra para a capital. “É uma obra muito importante para a mobilidade urbana. Esta obra é algo que o prefeito Edvaldo sonhou, que ele correu atrás e fico muito feliz em ter ajudado na liberação dos recursos”, afirmou André.

Para Mitidieri, “só um prefeito que tem compromisso com Aracaju comemora seu aniversário com o povo, autorizando uma obra tão importante como esta”. “Edvaldo acredita na força e potencial de Aracaju. É um grande gestor e homem público”, disse.

Em seu discurso, Edvaldo agradeceu o empenho e apoio dos parlamentares federais na realização das obras que estão ocorrendo na capital. Ele frisou que todos os oito deputados federais e os três senadores sergipanos têm sido convidados para todas as solenidades de ordem de serviço, como forma de reconhecimento pelo apoio da bancada.

Plano de Mobilidade Urbana

Além da avenida Beira Mar, outros três corredores serão integralmente recuperados. Pelo Plano, a Prefeitura instalará ainda 150 novos abrigos de ônibus, construirá um novo terminal na região dos Mercados Centrais, reformará o terminal da Atalaia, construirá uma Central Semafórica, além de instalar semáforos inteligentes, serviço que já foi iniciado no ano passado.

Asfalto reciclado

Uma novidade na realização desta obra é a reutilização do asfalto que foi removido da Beira Mar. Todo este material será levado para a usina de asfalto da cidade para servir para operações tapa-buraco. “É uma nova forma de trabalhar, pensando, de fato, na sustentabilidade, na qualidade de vida e no meio ambiente. Então, vai passar uma fresadeira, tirar todo o asfalto e levar para nossa usina para ser reciclado e usado em outros locais da cidade”, afirmou o prefeito.

Acompanharam a solenidade os deputados federais André Moura, Fábio Mitidieri e Gustinho Ribeiro, o deputado estadual Zezinho Sobral, os vereadores Bigode, Fábio Meirelles, Thiago Batalha, Nitinho Vitale e Antonio Bittencourt, além dos secretários municipais, lideranças comunitárias e comerciantes do Centro de Aracaju.

AAN

Foto Ana Licia Menezes