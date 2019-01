Fundat está com vaga de emprego para consultor de vendas

25/01/19 - 15:51:45

A Agência do Trabalhador, setor da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), responsável pelo encaminhamento de mão de obra qualificada ao mercado de trabalho, anuncia mais uma oportunidade de emprego. Desta vez, a vaga é para a função de consultor de vendas. Para concorrer, é necessário possuir ensino médio completo e experiência comprovada em vendas de colchões.

Os interessados em participar do processo seletivo devem entregar o currículo na sede da Fundat (rua Pacatuba, 104, Centro), ou no Espaço Fundat do shopping Riomar (avenida Delmiro Gouveia, 400, bairro Coroa do Meio), até às 13h do dia 28 de janeiro de 2018. O horário de atendimento da sede é das 7h30 às 17h, e do Espaço Fundat é das 10h às 18h.

Por Alana Karolina Gois