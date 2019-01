LAÉRCIO FAZ VISITA AO SECRETÁRIO DA FAZENDA, ADEMÁRIO

O presidente da Fecomércio, Laércio Oliveira, visitou o secretário de Estado da Fazenda, Ademário Alves, em companhia de representantes do setor produtivo, para apresentar propostas acerca de temas palpitantes no mercado sergipano. Os empresários falaram sobre as dificuldades do estado fazer importações, devido ao imposto aplicado. Além disso, conversaram com secretário sobre o refinanciamento de dívidas das empresas. O superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves, o diretor da Fecomércio, Ancelmo Oliveira, e a superintendente de gestão tributária da Sefaz, Silvana Lisboa, acompanharam a reunião. Laércio destacou que os empresários querem ser mais atuantes junto ao governo, para que se forme um melhor ambiente de negócios.

“Se conseguirmos criar um ambiente mais competitivo, com melhores condições para a atuação empresarial, Sergipe vai criar mais postos de trabalho e renda para a população. Isso elevará a arrecadação do estado, com os impostos auferidos. Os empresários querem atuar de forma propositiva, contribuindo com ideias para melhorar a vida econômica de nosso estado. Isso vai refletir de forma positiva na geração de emprego e renda para nosso povo, aumentando o volume de consumo e pagamento de impostos para garantir o ciclo virtuoso da economia”.

O secretário Ademário Alves foi receptivo aos temas discutidos pelos representantes de classe empresarial que acompanharam o presidente da Fecomércio. Estiveram na reunião, o presidente do Sincadise, Breno França, o presidente do Sirecom, Petrúcio da Silva e o vice-presidente do Sincomactintas, Robson Pereira.

Por Márcio Rocha

