Lançamento do Calendário Turístico e Cultura de São Cristóvão

25/01/19 - 09:13:32

O Prefeito Marcos Santana convida a Imprensa Sergipana e a sociedade em geral para prestigiarem na próxima quarta-feira (30), a partir das 8h, no auditório do Paço Municipal, localizado na Praça São Francisco, o café da manhã de lançamento do ‘Calendário Turístico e Cultural’ da Cidade Mãe de Sergipe. Uma iniciativa inédita no estado, o calendário irá possibilitar que todo o trade turístico trabalhe as datas com antecedência e fomente ainda mais o turismo na cidade.

O calendário conta com os eventos para 2019. Entre as principais festas estão Carnaval dos Carnavais, Romaria de Passos, Festejos Juninos e o Festival de Artes de São Cristóvão.

“Queremos que São Cristóvão se torne a capital da cultura no estado. Será um calendário de eventos institucionais, culturais e religiosos, além das novas propostas lançadas este ano. A ideia é criar uma cadeia em torno do turismo, com as agências de viagens, o trade turístico, comércio local e os turistas, de modo que o calendário possa ser usado como referência, destacou a secretária de governo e relações comunitárias”, Paola Santana.

O diretor-presidente da Fundação de Cultura e Turismo João Bebe-Água (Fundact), Gaspeu Fontes, destacou o ineditismo do projeto no estado. “Nenhum município hoje em Sergipe tem um calendário de atividades previstas reais para o ano todo. Mais um passo a frente de São Cristóvão em relação ao turismo do estado”.

Serviço:

O quê: Café da manhã para lançamento do calendário Turístico e Cultural da Cidade Mãe de Sergipe.

Onde: Auditório do Paço Municipal, Praça São Francisco

Quando: quarta-feira (30).

Hora: 08h.