Possível falsificação de pesquisa eleitoral em Socorro é denunciada no MPE

25/01/19 - 16:48:07

Os cidadãos socorrenses Wellington de Oliveira Santos, José Roberto Vieira Santos e Wellington Araújo, protocolaram na Promotoria Eleitoral de Nossa Senhora do Socorro, pedido de apuração de suposta prática de crime, através da possível falsificação de uma pesquisa eleitoral para prefeito naquele município.

O acusado é Francisco Henrique Aragão, que inclusive se utilizou das redes sociais para divulgar resultados da referida pesquisa eleitoral.

Foram juntados à denúncia, DVD contendo vídeo em que o acusado informa a divulgação da pesquisa, incluindo o seu nome, prints de mensagens compartilhadas por ele em diversos grupos de WhatsApp e ainda documento, comprovando que o CNPJ usado na suposta falsificação da pesquisa pertence, na verdade, à Associação dos Camelôs e Feirantes de Aracaju, é não do Instituto apresentado.

Dizem ainda que, a colocação do seu próprio nome, como o segundo mais votado pelos supostos entrevistados, mostra claramente a intenção de “tentar enganar a população socorrense, uma vez que o acusado não possui densidade eleitoral no município, principalmente quando se refere ao cargo de prefeito”.

A ação também denuncia suposta prática de crime de injúria que teria sido praticado por Henrique, contra os denunciantes, através de várias postagens em grupos de Whatsapp, onde o mesmo se refere a eles de forma desrespeitosa.

Veja o resultado da suposta pesquisa:

PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA EFETUADA EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO-SE DO DIAS 16 A 20/01/19 COM MIL MORADORES.

SANTOS EX – VEREADOR 15,20%

HENRIQUE ARAGÃO DO GRUPO MEXA-SE 11,99%

LUZIA GOMES EX – CANDIDATA A DEPUTADA ESTADUAL 10,81%

LAMPIÃO EX- CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL 9,29%

HORÁCIO NASCIMENTO 8,13%

MÁRCIO DE SOCORRO 7,96%

NÃO CONHECE 13,96%

NENHUM / NINGUÉM 11,79%

NÃO SABE 10,87%

(Fonte CNPJ 17.289.934/0001- 98)

OBS: QUEM TIVER DÚVIDA E SÓ FAZER OUTRA .