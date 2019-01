Prefeitura de Estância apresenta proposta de convênio com o Ipesaúde

25/01/19 - 12:59:52

Na última quinta-feira, 24, em reunião realizada no Paço Municipal, o prefeito Gilson Andrade, apresentou a proposta de formalização de convênio com o Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) para os servidores públicos ativos e inativos do município, apresentada por meio da Secretaria Municipal da Administração e Planejamento representada pela gestora da pasta, Teresa Costa, e que consiste numa iniciativa que faz parte do programa de valorização do servidor na gestão do prefeito Gilson Andrade.

Na oportunidade, a minuta do Projeto de Lei foi exposta pelo Procurador Geral do Município, Genilson Andrade, que viabilizará a legalidade dentro da Lei Estadual que autoriza o convênio, e em breve será encaminhada à Casa Legislativa para apreciação dos vereadores. É importante destacar que o município de Estância já possui toda documentação regular para que a mesma seja entregue pelo prefeito ao IPESAÚDE.

“A Secretaria da Administração agradece a todas as categorias pela compreensão e oportunidade de um diálogo harmonioso que os sindicatos vêm construindo com a gestão municipal, onde todos tem um objetivo em comum que é avançar para valorizar cada vez mais os servidores públicos estancianos. O prefeito Gilson Andrade vem trabalhando a cada dia incansavelmente para que os servidores sejam prioridade, e para equilibrar em um momento de crise a adequação das despesas com a receita do município”, destacou a secretária Teresa Costa.

Representando o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SINDSEME), Carlito Lemos elogiou a iniciativa da Prefeitura Municipal. Segundo ele, consiste em um avanço na valorização dos servidores. Também estiveram presentes nessa mesa de negociações outros representantes do SINDSEME, assim como da Administração Municipal e dos sindicatos dos médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas e condutores de ambulância, que diante da pauta apresentada e em comum entendimento ressaltaram a importância do convênio assim como o interesse em aceitar a proposta.

Fonte e foto assessoria