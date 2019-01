Segurança do paciente está fundamentada na prevenção e identificação

25/01/19 - 16:25:23

Enfermeira alerta para a negligência que que pode levar o paciente à morte

Por: Suzy Guimarães

A segurança do paciente é uma das mais importantes discussões na área de saúde. O menor erro nos cuidados pode ser fatal. A coordenadora do curso de Enfermagem da Faculdade UNINASSAU Aracaju, Silvia Roberta Santana, explica que a identificação do paciente e prevenção de quedas é de extrema importância para evitar futuras sequelas em pessoas que já se encontram em situação complicada de saúde.

“É fundamental identificar o paciente para que ele receba o tratamento de que realmente necessita. Quando ocorre de o paciente ficar sem identificação, há o risco de que ele seja medicado de forma errada, o que pode acarretar em sérios problemas”, disse Silvia.

Silvia destaca que, no caso de quedas, o paciente pode sofrer fraturas ou ser acometido por outro tipo de problema que venha piorar o seu estado de saúde. “As quedas podem ocasionar sequelas graves nos pacientes e, por esse motivo, devem ser evitadas com cuidado e atenção”, reforçou a enfermeira.

Nesse sentido, a UNINASSAU busca, durante o curso de Enfermagem, orientar os alunos para que aprendam e se preocupem com os procedimentos. “Temos a Liga Acadêmica composta por 12 alunos do 4º, 6º e 7º período e uma professora responsável. Eles participam de aulas abertas, realizam grupos de estudo e grandes eventos na faculdade”, concluiu Silvia.

Confira os “10 passos seguros” considerados de fundamental importância pela coordenadora:

Identificação do paciente;

Higienização das mãos;

Conexões corretas de cateteres e sondas;

Cirurgia segura;

Administração segura de sangue e hemocomponentes;

Deixar o paciente envolvido com a sua segurança;

Comunicação efetiva;