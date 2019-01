SEPUMA APROVA O PROCESSO DE REMOÇÃO PROFISSIONAIS DE UPA

25/01/19 - 13:08:28

Representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sepuma) foram recebidos na manhã desta sexta-feira, 25, na sede da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), para dialogar sobre a remoção dos servidores atualmente lotados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva.

De acordo com a diretora de Vigilância e Atenção em Saúde, Taise Cavalcante, a gestão promoveu esse encontro para esclarecer as dúvidas que ainda restavam. “Essa conversa com o Sepuma já tinha sido iniciada na semana passada, no próprio Nestor Piva, para falar sobre a situação dos servidores da administração geral; de como que se daria a mudança para o Fernando Franco e outras áreas da gestão. Como havia muitos pontos a serem esclarecidos, marcamos este novo encontro para hoje”, esclareceu.

Após a conversa, o presidente do Sepuma, Nivaldo Fernandes, reconheceu o esforço da Prefeitura em auxiliar, da melhor forma possível, os servidores. “A gente sentiu que a Secretaria tem tido o maior cuidado de não prejudicar o servidor, principalmente no tocante aos horários em que eles desenvolviam suas atividades laborais. Constatamos que essa distribuição está respeitando o horário dos servidores, pois eles estão abrindo o leque de opções para que cada um escolha aonde quer trabalhar, respeitando a carga horária e o horário de trabalho que já desenvolviam anteriormente”, destacou.

Nivaldo explica, ainda, que a gestão esclareceu os critérios da remoção, onde será respeitada, primeiramente, a antiguidade por data de admissão. “Respeitando esse critério universal, os mais antigos terão preferência na escolha do local. Havendo dois servidores ou mais admitidos na mesma data, o critério passa a ser por idade. Então a gente sai daqui satisfeito, vendo que houve esse cuidado com o maior patrimônio da Prefeitura, que são os servidores. Acredito que todos sairão satisfeitos pela forma que está sendo conduzido esse processo”, avaliou.

Fonte e foto assessoria