SES realiza dia D para enfrentamento à Hanseníase em Lagarto neste sábado, 26

25/01/19 - 10:43:08

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com o Hospital Universitário (HU) e a Secretaria Municipal de Saúde de Lagarto, realizará neste sábado, 26, no Centro de Especialidades Médicas do município, às 8h30, o dia D da Hanseníase, movimento alusivo ao mês Janeiro Roxo. A iniciativa tem como proposta realizar avaliação clínica em pacientes que foram orientados pela Unidade Básica de Saúde, por terem manchas características, a realizarem a avaliação clínica.

No evento, a SES disponibilizará todo material educativo para a campanha. Dermatologistas e estudantes de medicina que compõem a Liga de Dermatologia do HU, assim como os profissionais da Atenção Primária da Secretaria de Saúde de Lagarto, estarão unidos para a ação.

“O objetivo maior do Janeiro Roxo é intensificar campanha para ter diagnóstico precoce, que também é o foco desse evento. Se o resultado for positivo, o paciente fará o tratamento. As chances de redução de incapacidade física e o processo de cura são maiores. O movimento de pesquisa das manchas é justamente os diagnósticos precoces”. explica a diretora de Vigilância em Saúde da SES, Mércia Feitosa.

A ação busca otimizar a detecção de novos casos de hanseníase. “A mancha é bem característica, esbranquiçada ou avermelhada. Além disso, provoca a perda da sensibilidade, seja ao toque, calor ou dor. A Atenção básica do município, com seus médicos, enfermeiros e agentes de saúde fizeram esse movimento junto à comunidade, para falar sobre a mancha. O paciente após fazer a avaliação receberá o resultado se é ou não hanseníase ”, conta.

Segundo a diretora de Vigilância em Saúde da SES, um dos principais motivos pela escolha do município é o fato de que anualmente são registrados casos novos da doença em Lagarto. “A cidade tem um perfil epidemiológico interessante para que se faça a busca da mancha”, revela Feitosa.

SES