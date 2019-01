SMTT realiza blitz educativa na avenida Etelvino Alves de Lima

25/01/19 - 08:22:07

Quase dez meses após sua inauguração, a avenida Etelvino Alves de Lima consolidou-se como uma das principais vias da zona Sul de Aracaju, ligando a avenida Augusto Franco à Gasoduto e reduzindo o fluxo de veículos nas avenidas Tancredo Neves e José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg). Contudo, os pedestres têm relatado dificuldades para realizar uma travessia segura no local, por causa do excesso de velocidade dos condutores na via e, por isso, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) tem feito um trabalho de conscientização no local. Na manhã desta quinta-feira, 24, foi realizada uma blitz educativa na avenida e amanhã, dia 25, a equipe estará na via novamente.

De acordo com a supervisora Heloísa Rezende, que integra a Coordenadoria de Educação para o Trânsito da SMTT, o objetivo das ações é conscientizar condutores e pedestres sobre a importância da travessia segura e os cuidados que cada um deve ter para que haja mais segurança na via. “Os motoristas não têm o hábito de parar nas faixas de pedestres desta avenida e os pedestres, por sua vez, muitas vezes atravessam fora da faixa. Por isso estamos aqui para trazer uma mensagem de conscientização às pessoas”, disse Heloísa.

Parceria com os moradores

Foram os próprios moradores da região que solicitaram a promoção de ações educativas na avenida Etelvino Alves de Lima. E mesmo com a presença constante de agentes da SMTT na via, a resistência dos condutores a dar passagem na via persiste, como contou a estudante Liliane Morais. “Moro em um condomínio próximo e é muito complicado atravessar para esperar o ônibus. Às vezes a espera é muito longa e a gente fica com medo de perder o transporte, por isso acho muito bacana ver a equipe da SMTT aqui dando essa força aos pedestres”, elogiou.

O excesso de velocidade é outra situação que preocupa as pessoas que passam pela avenida, como o estudante Adriann Rocha. “É notório que alguns motoristas passam por aqui muito acima da velocidade permitida e, às vezes, quem mora aqui fica inseguro na hora de atravessar, com medo de ser vítima algum acidente”, contou. Inspirada por relatos como o de Adriann, a equipe de educação da SMTT, além de auxiliar os pedestres, também reforçou junto aos condutores a necessidade de respeitar o limite de velocidade na via, que é de 60km/hora.

Sobre o trabalho de educação para o trânsito

O trabalho de educação para o trânsito da SMTT é permanente e tem a missão de conscientizar os moradores de Aracaju sobre a conduta correta que todos devem ter nas ruas e avenidas da cidade, seja como pedestre, ciclista, motorista de carro ou condutor de motocicleta. Além disso, a equipe promove palestras e ações educativas em organizações públicas ou privadas. Os interessados em parcerias devem entrar em contato através do telefone (79) 3179-1450.

Fonte e foto assessoria