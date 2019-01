Sucessão municipal 2020: nome de Márcio Souza vence enquete na internet

25/01/19 - 14:29:23

Depois da movimentada eleição de 2018, na qual só se ouviu denúncias e ataques por parte dos candidatos a presidente e ao governo do Estado, os eleitores de Estância, que gostam de participar desses momentos, começam a desenhar a sucessão municipal. Já se comentam nas redes de conversas nos bares, praças, redes sociais e esquinas, alguns nomes que pretendem disputar as eleições municipais em 2020 na cidade de Estância.

Para o próximo pleito municipal, Estância contará com uma série de nomes para a disputa. Mas os nomes mais citados no momento, principalmente pela mídia eletrônica e nas conversas do dia a dia pela cidade são: Márcio Souza (PSOL), Adriana Leite (PRB) e do atual prefeito Gilson Andrade (sem partido), que sem dúvida poderá ir para a reeleição.

O jovem economista e policial militar, Márcio Souza, poderá ir para a terceira disputa municipal, e o que vem ganhando destaque no meio político deste município, e será ‘o cabeça’ de chapa numa possível aliança com outros partidos que poderão vir para formar esse bloco de aliança em torno do seu nome.

As eleições municipais em Estância, além desses nomes que destacados, poderão também ter outros nomes como: Zé Nelson, Dominguinhos, Sérgio Bezerra, Sérgio da Larissa, Ivan Leite, Misael Dantas, André Graça, Dionísio Neto e Tito Magno.

Numa enquete que o site A Tribuna Cultural lançou e que perguntou quem seria o próximo prefeito de Estância, citando apenas três nomes: Márcio Souza (PSOL), Dominguinhos (PT) e Adriana Oliveira (PRB), os internautas que acessam o referido site, sua maioria votou para Márcio Souza, que conseguiu 39 votos, sendo 86% das intenções dos votos; em 2º lugar aparece a professora Adriana Leite, com 11% e Dominguinhos com 2%.

A enquete expirou em 30 de novembro do ano passado. Houve o total de 45 votantes participantes.

Alguns dos pré-candidatos a prefeito já estão procurando lideranças políticas da cidade para dialogar sobre possíveis alianças. Como é o caso de Sérgio Bezerra e o próprio Márcio Souza.

Fonte A Tribuna Cultural