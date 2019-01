TCE: M UM ANOS, MAIS DE 500 UNIVERSITÁRIOS ASSISTIRAM AULAS

No ano de 2018, o projeto TCE Cidadão possibilitou a 502 estudantes universitários a oportunidade de conhecer o trabalho realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE). Foram treze as edições da ação promovida pela Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento (Ecojan) nos últimos 12 meses.

O projeto segue sempre a mesma dinâmica: os participantes assistem a uma sessão plenária, conhecendo como se dá o julgamento das contas votados pelos conselheiros da Corte; em seguida, são encaminhados ao auditório da Ecojan, onde acompanham palestras sobre temas que remetem ao trabalho feito no Tribunal.

Em sua maioria, as palestras são conduzidas por técnicos do TCE ou do Ministério Público de Contas (MPC). Segundo o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, que é o diretor da Ecojan, a eles é indicado que a apresentação seja compatível com o nível de conhecimento de cada turma que visita o TCE e tenham alguma ligação com o que é abordado em sala de aula. “Assim, a conexão entre a atividade extraclasse e a teoria ensinada pelo professor torna-se possível”, observa o conselheiro.

O objetivo do projeto, além de estreitar os laços do tribunal com a sociedade, é estimular o controle social, no sentido de ajudar a despertar na sociedade o seu direito de fiscalizar as ações do Estado. Desta maneira, a população torna-se mais participativa politicamente e vira parte ativa da gestão pública.

Na avaliação do coordenador da Escola de Contas, Ismar Viana, o projeto permite à Academia ter a oportunidade de realizar atividades extracurriculares, mostrando o funcionamento do Tribunal. “É importante que os alunos conheçam esta estrutura e evitem alimentar equívocos que, geralmente, se passam sobre a própria estrutura funcional constitucional do Tribunal de Contas. A nossa ideia é ampliar este projeto, de modo que, mais adiante, outras universidades também possam participar, contribuindo, assim, na formação acadêmica desses alunos”, adianta Ismar.

O TCE cidadão continua em 2019 e os interessados em fazer parte do projeto podem entrar em contato com a Escola de Contas pelo número ‪(79) 3216-4746 e agendar a atividade.

Fonte e foto TCE