FUNDAÇÃO DE SAÚDE DIVULGA RESULTADO FINAL PSS PARA MÉDICOS

26/01/19 - 06:38:16

A Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), informa que já está disponível no site da Secretaria de Estado da Saúde (SES), no endereço www.saude.se.gov.br, o resultado final do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de médicos em diversas especialidades. O candidato deverá acessar o banner que está na parte inferior do site onde terá o resultado final do PSS.

De acordo com o diretor operacional da FHS, Ives Deda Gonçalves, foram ofertadas 89 vagas diretas para os médicos com a possibilidade de chamar até cinco vezes o número de vagas, o que dá a possibilidade de fazer um cadastro de reserva.

“Estamos disponibilizando a lista final com os recursos e documentos já analisados pela comissão julgadora. Foram mais de 420 inscrições, tendo em vista que um candidato pode se inscrever em mais de uma área, e 101 desclassificações. Na próxima terça- feira, 29, já estaremos convocando os profissionais”, informa.