Governo inicia Operação Pipa Estadual em no município de Tobias Barreto

26/01/19 - 06:26:52

Além de Tobias Barreto, a Defesa Civil está atuando com a Operação Pipa Estadual nos municípios de Porto da Folha, Canindé de São Francisco, Nossa Senhora da Glória, Gararu, Poço Redondo e Monte Alegre de Sergipe

O Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil da Secretaria de Estado da Inclusão, da Assistência Social e do Trabalho (Depec/Seit) iniciou, nesta semana, a Operação Pipa no município de Tobias Barreto. Como a barragem de Jabeberi está com volume abaixo do necessário para manter a normalidade do abastecimento local, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) passa a trazer água de uma adutora emergencial da Bahia, mas o volume de água ainda é insuficiente para atender as demandas da população. O governo do Estado entendeu, então, ser necessário o início da Operação no município.

Para que os cidadãos não sejam afetados, as equipes da Defesa Civil estão captando água em Itapicuru (BA) e levando para as caixas d’água que foram disponibilizadas pela Deso em Tobias Barreto, de modo que a oferta de água seja aumentada na cidade, cujo abastecimento ordinário está comprometido. Inicialmente, oito caminhões fazem o atendimento à população. Até a próxima semana, contudo, o número sobe para 15.

De acordo com o diretor do Depec, coronel Alexandre José, a Defesa Civil recebeu recurso para atuar no município por três meses. “Inicialmente recebemos recurso federal para atuar em Tobias Barreto durante três meses, mas caso haja necessidade de prorrogação, vislumbramos a possibilidade de pedir mais recursos para que continuemos atuando no município. Estaremos com equipes lá, inclusive, neste fim de semana”, explicou.

Além de Tobias Barreto, a Defesa Civil está atuando com a Operação Pipa Estadual nos municípios de Porto da Folha, Canindé de São Francisco, Nossa Senhora da Glória, Gararu, Poço Redondo e Monte Alegre de Sergipe. Esses seis municípios e outros sete que se encontram em situação de emergência também recebem apoio de Operação Pipa Federal executada pelo Exército.

Fonte e foto assessoria