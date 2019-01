RÍGIDO TESTE CARDÍACO

O deputado estadual Luciano Bispo (MDB) passou ontem pelo mais rígido teste para cardíacos. Há mais de oito dias está à espera de uma simples assinatura, que determinaria sua diplomação e posse na Assembleia Legislativa. O resultado poderia sair a qualquer segundo, dependendo do momento da presidente do Tribunal Superior Eleitora (TSE), ministra Rosa Weber. Saiu ontem, no início da noite de uma sexta-feira, quando todos já achavam que não aconteceria mais.

E foi a favor de Luciano que, mais uma vez, demonstrou a calma e a tranquilidade de um paciente anestesiado. Atendeu a telefonemas, foi cumprimentado, virou festa, mas não comemorou como se estivesse bêbado. Aliás, o Bispo não bebe. Apenas água e suco para aguentar o tranco e o suportou muito bem por todos esses dias em que tanto se alimentavam dúvidas com relação à assinatura da ministra, quanto se preparava artifícios para formação de nova chapa.

Luciano Bispo é o nome que detém a quase unanimidade dos deputados para se manter à frente da Assembleia. É o presidente até 31 de janeiro (quinta-feira), mas já na sexta-feira, dia 1º de fevereiro, estará na disputa para continuar no comando do Poder. Se a decisão do TSE não tivesse saído ontem, não haveria tempo nem para a diplomação e muito menos para participação na eleição da Mesa.

A maioria dos deputados comemorou, embora houvesse alguns poucos lamento e até um sonoro “puta que o pariu”, diante da primeira informação do resultado. Luciano Bispo tem um admirável jogo de cintura e, no cargo, não diferenciou aliados de adversários. Cumpriu o que manda o regimento, esteve sempre ao lado dos colegas e representou bem um Poder eternamente vulnerável às críticas, aberto ao diálogo e o que mais representa a democracia.

Agora o jogo recomeça e as cartas estão postas para a escolha da Mesa… Enfim.

TOM EMOCIONADO

Um dos primeiros telefonemas recebidos por Luciano Bispo, depois da liminar da ministra Rosa Weber que autorizava sua diplomação e posse, foi do governador Belivaldo Chagas, que se encontrava inaugurando obra em Porto da Folha. Foi um telefonema com um tom emocionado.

DEPOIS FOI JACKSON

Logo após o telefonema de Belivaldo, o ex-governador Jackson Barreto falou com Luciano e lhe disse que não havia deixado de acreditar que ele assumiria. Jackson estava ao lado do governador, também em Porto da Folha.

NÃO SE ENVOLVERÁ

O secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola, disse ontem que o governador Belivaldo Chagas não se envolverá na eleição da Assembleia Legislativa para formação da mesa diretora, porque a maioria que deseja uma vaga é da base aliada e ele não se oporá a qualquer um dos nomes.

TEMPO DA MAGISTRADA

Amigos do deputado Luciano Bispo (MDB) informaram que tinham visto nele muita confiança em conseguir seu mandato. Revelou que Luciano estava tranquilo, aguardando a decisão da ministra Rosa Weber.

AGORA ACHAM DIFÍCIL

Políticos comentaram ontem a decisão a favor de Luciano Bispo e a maioria, principalmente os deputados, comemorou o resultado para que ele assuma. Agora, a petição de Robson Viana não influencia para a decisão da ministra sobre a posse.

ESTADO DE EMERGÊNCIA

Belivaldo Chagas (PSD) deixou claro, ontem, durante inauguração de obras no sertão, que não vai esconder do povo de Sergipe a questão da crise. E insistiu: “se for necessário decretar estado de emergência financeira farei”, exatamente para recuperar o Estado do caos econômico e financeiro.

NÃO DARÁ CALOTE

Belivaldo deixou claro que “não dará calote em ninguém. mas essa é uma realidade de Sergipe e as coisas têm que ser tratadas de forma real, para que o povo entenda o que está ocorrendo”. Fará isso em ultima instância, mas se for para salvar Sergipe ele não hesitará em decretar o Estado de Emergência.

SEM ENFRENTAMENTO

Outra coisa que Belivaldo deixou claro: ninguém espere dele enfrentamento com o Governo Federal e acrescentou que vai procurar parceria com o Governo Bolsonaro: “todos sabem que votei em Haddad, mas tenho obrigação de me aproximar do Governo Federal, em nome do povo de Sergipe”.

ESCOLHA DE APROVADOS

O senador Alessandro Vieira (Rede) está concluindo o processo seletivo para nomear, até o dia 15 de fevereiro, os aprovados em seu gabinete em Brasília e em Sergipe. Foram 16 mil inscritos, mas apenas 150 deles vão para entrevistas.

ENCONTRAR NOMES

Alessandro Vieira participou de reunião com 15 senadores para encontrar um nome que seja de consenso do grupo e tenha condições de superar o senador Renan Calheiros (MDB). Uma coisa está decidida: Alessandro não vota em Renan.

GILMAR EM BRASÍLIA

O deputado Gilmar Carvalho (PSC), que anunciou candidatura a prefeito de Aracaju, está em Brasília desde quinta-feira. Na segunda-feira, Gilmar terá conversa com Clóvis Silveira para tratar exatamente sobre a candidatura. O comentário é que ele tenta uma brecha para deixar o PSC.

EM RAZÃO DO PESO

Em conversas, Gilmar Carvalho já manifestou seu desejo de deixar o PSC, para não ter o peso do deputado federal André Moura, presidente do partido, embora queira o seu apoio durante o pleito.

ANDRÉ NÃO LIBERA

O deputado André Moura já disse que não vai liberar nenhum parlamentar do PSC para filiar-se a outra legenda, para que outros não tentem fazer o mesmo e prejudiquem o partido.

AGUARDA EDVALDO

O PDT está aguardando declaração do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), sobre sua filiação à legenda. Ele pediu prazo até dia 30 para confirmar ou não a mudança. O PDT já suspeita de que ele não vai.

TUDO PERFEITO

A governadora Eliane Aquino (PT) considerou perfeita a análise de que “a identidade política dela, em Sergipe, é ser viúva do ex-governador Marcelo Déda (PT)”. Agora, o sonho político de Eliane é ocupar o lugar dele em 2022. Anotem…

MITIDIERI CONVIDA

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) visitou ontem o prefeito de São Cristóvão. Marcos Santana (MDB). Durante conversa amena, Mitidieri aproveitou e convidou Santana para filiar-se à sua legenda: “sua presença engrandeceria o nosso partido”.

MARCIO EM CURITIBA

Na quinta-feira passada o presidente regional do PT, Rogério Carvalho, se reuniu com a Executiva para tratar da ação política do partido nesse período de mudanças. Marcio Macedo não compareceu. Viajou a Curitiba para uma vigília em favor de Lula.

FESTA EM ITABAIANA

Ontem à noite, quando a notícia da liminar que autoriza a posse de Luciano Bispo na Alese se espalhou, o povo foi às ruas e fez festa. Muitos fogos e a festa tendia romper a noite. Adversários se recolheram.

BATALHA SERÁ GRANDE

Um deputado fala em off que candidatura de Luciano Bispo a presidente da Assembleia é unanimidade, mas que “para a formação da Mesa Diretora se dará uma grande batalha. Alguns deputados, inclusive eleitos para atual legislação, quer integrar a Mesa por força da legenda.

Nas redes sociais

///Há um detalhe – Segundo matéria enviada por whatsapp, “por disposições partidárias, os deputados federal eleito Gustinho Ribeiro (SD-SE) e Fábio Henrique (PDT-SE) não farão parte da base do Governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL)”. Há um detalhe, os dois deputados vão distinguir os interesses de Sergipe.

///Posição pessoal – Também os deputados federais João Daniel (PT-SE) e Fábio Mitidieri (PSD-SE) não serão da base de apoio a Jair Bolsonaro. Ressalta-se apenas que Mitidieri já informou que a sua posição em relação ao Governo é pessoal, independente da posição do seu partido em Brasil e em Sergipe.

///Ao lado de Jackson – Belivaldo Chagas esteve ao lado do ex-governador Jackson Barreto ao inaugurar ponte que liga o povoado da Ilha da Volta, em Poço Redondo, a município de Porto da Folha. A ponte foi iniciada por JB e concluída por Belivaldo, que disse: “eu e Jackson continuamos a mesma parceria”.

///Retira exame – Presidente Jair Bolsonaro manifestou seu desejo em retirar a obrigatoriedade do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Apoiado por setores da sociedade civil, Bolsonaro acredita que a exigência do exame retira os profissionais do mercado de trabalho, prejudicando a concorrência.

///Profundo pesar – O senador Rogério Carvalho (PT) acha que é hora de se pensar nas instituições. Com a decisão do deputado Jean Wyllys, pelo qual particularmente tenho admiração, pelo reconhecimento de um projeto de lei de minha autoria muito importante para a nossa história, hoje vem o nosso sentimento de profundo pesar.

///Peixes encontrados – Os peixes mais encontrados nos 546,5 km de extensão rio são corvinas, curimbatás, surubins e dourados, todos habitam com abundância o rio São Francisco, que sofrerá influência ambienta do grave acidente da barragem em sua extensão. Não há risco de problemas mais graves entre Alagoas e Sergipe.

Conversa

Sem cerimônia – Não está havendo ‘cerimônia’ para convites a políticos da base aliado, para que troquem de sigla visando as eleições de 2020.

Vão à inauguração – O ex-prefeito Heleno Silva (PRB) e seu grupo acompanharam o governador Belivaldo Chagas na inauguração de obras no sertão.

Muito tranquilo – O deputado Luciano Bispo (MDB) recebeu com tranquilidade a liminar do TSE que concedia o direito à diplomação.

Fazendo valer – Secretário geral do Governo, Carlos Felizola, vem se revelando nos contatos com políticos e auxiliares, fazendo valer projeto e programa da atual gestão.

PT se reúne – O PT está começando a se reunir para conversas internas que devem definir a atuação política nesses próprios quatro anos.

Em homenagem – Petistas prestaram homenagem à deputada Ana Lúcia, que este ano não disputou mandato, mas permanecerá atuando pelas causas sociais.

Vai a prefeito – Reinaldo Moura deixa claro que pretende disputar a Prefeitura da Barra dos Coqueiros. Tem muitos amigos lá e sempre foi bem votado.

Terminar em pizza – O que não pode é o caso Flávio Bolsonaro termina em pizza, num Governo que ganhou por divulgar que combateria a corrupção.

Judiciário mudou – O Brasil xingava o judiciário pela complacência com corruptos do Governo Lula. O judiciário mudou: agora é complacente com o Governo Bolsonaro.