LEVANTAMENTO DA ANA APONTA PROBLEMAS EM BARRAGEM DE SERGIPE

27/01/19 - 06:00:27

A barragem do Rio Poxim, localizada em São Cristóvão, aparece na lista entre as 45 barragens com algum comprometimento estrutural importante apontado pela Agência Nacional de Águas (ANA).

Segundo o relatório mais recente da ANA, o problema da Barragem do Rio Poxim é a fundação composta de calcário e presença de várias surgências que são pontos de água brotando do solo.

A Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), responsável pela manutenção do local, informou que a barragem foi construída em cima de uma formação calcária, que possui algumas fissuras que permitem a passagem de água pelo subsolo. Porém, essas fissuras foram tratadas com o preenchimento de nata de cimento durante a construção da barragem.

Ainda de acordo com a Deso, a grande questão da barragem do Poxim é a proximidade com a zona urbana, o que a torna de maior risco, mas um risco controlado.

Foto ASN