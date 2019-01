Ocupe de Verão 2019 acontece às quartas-feiras de fevereiro na praça General Valadão

Um dos mais novos destinos do calendário do verão aracajuano já tem data marcada. Ou melhor, o aquecimento para o Carnaval não será de apenas um dia. As quartas-feiras de fevereiro – dias 6, 13, 20, 27 – serão de festa na praça General Valadão. O ‘Ocupe de Verão: Sacada Eletrônica’, realizado pelo Núcleo de Produção Digital (NPD) Orlando Vieira, unidade da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), tem como objetivo oferecer à população aracajuana e aos turistas uma vida artístico cultural coletiva com atrações todo o mês.

A programação especial deste Ocupe a Praça prevê altas temperaturas da cena eletrônica da capital sergipana. Serão três DJs, sendo um em cada quarta – dias 6, 13 e 20, apresentando seu setlist. Já na última semana de fevereiro, dia 27, acontece o “Vou Ocupar seu Coração: Grito de Carnaval”, com participação conjunta dos três DJs.

O Grito de Carnaval será resultado de uma residência artística (intercâmbio e troca de ideias através da prática artística), comandada pelo Dj Montezuma, que é cantor, compositor, produtor musical e um dos grandes nomes da história da música eletrônica em Aracaju. Montezuma está desafiando os Djs D’Gordo, Mavi e Ruarez, a produzirem coletivamente um repertório inspirado num clima criativo e carnavalesco da estação mais quente do ano para dar o ritmo da pista do dia 27 de fevereiro.

O ‘Liquidifica Diálogos’, espaço de reflexão do Ocupe que propõe perspectivas para temas sintonizados com a contemporaneidade, desta vez traz territórios da capital sergipana pensados a partir de espaços urbanos com base na pluralidade e expressividade artísticas que os habitam. O Liquidifica de abertura, no dia 06 de fevereiro, conta com a participação de duas gerações da música eletrônica de Aracaju: o lendário fundador da CD Club, DJ Cafu, e a DJ Disfalq, que integra a cena alternativa atual.

No dia 13, a realizadora audiovisual Jade Moraes e o percussionista, idealizador do Bloco Burundanga Percussivo, Pedrinho Mendonça, falam no Liquidifica sobre o entorno de suas produções artísticas. E na quarta-feira, dia 20 de fevereiro, a conversa será com Mano Sinho, presidente da Associação Sergipana de Hip Hop Aliados pelo Verso, e o apresentador e rapper Hot Black.

A cada edição do ‘Ocupe de Verão: Sacada Eletrônica’, após o Liquidifica Diálogos, serão exibidos vídeos focados na relação entre territórios e arte. A sessão de abertura, 06 de fevereiro, traz vários vídeos clips históricos da cena eletrônica aracajuana. Dia 13, tem lançamento do curta sergipano ‘Olhos de Fogo’, da diretora Jade Moraes. Dia 20, a programação conta com a exibição de um programa sergipano que fez história na rede pública de televisão brasileira, chamado Estação Periferia.

A coordenadora geral do NPD, Graziele Ferreira, responsável pelo planejamento e condução do Ocupe a Praça, explica o contexto que norteará os quatro dias do evento. “Pensamos num Ocupe que proporcionasse ao público uma experiência solar, com uma programação ousada capaz de mobilizar a cultura na evolução da nossa autoestima, composta por diferentes gerações da música eletrônica na nossa cidade, participações especiais no Liquidifica Diálogos com histórias e experiências de diferentes territórios de Aracaju, além da praça colorida especialmente para celebrar o verão”.

Programação

Ocupe de Verão

06 fev

18h | Liquidifica Diálogos

Território Geracional

Dj Cafu e Dj Disfaq

20h | Exibição de Vídeos Clips

21h | Dj Mavi

13 fev

18h | Liquidifica Diálogos

Território Artístico

Jade Moraes e Pedrinho Mendonça

20h | Lançamento Olhos de Fogo, dir Jade Moraes

21h | Dj Ruarez

20 fev

18h | Liquidifica Diálogos

Território Hip Hop

Mano Sinho e Hot Black

20h | Exibição Estação Periferia

21h | Dj D’Gordo

27 fev

19h | Vou Ocupar Seu Coração: Grito de Carnaval

Dj Mavi, Dj Ruarez e Dj D’Gordo

27/01/19 - 09:12:39