POLÍCIA MILITAR PRENDE QUATRO SUSPEITOS E APREENDE UM REVÓLVER

27/01/19 - 07:35:33

A Polícia Militar, através da Força Tática/1°BPM, prendeu na madrugada deste domingo (27) quatro suspeitos de portar arma de fogo no conjunto 17 de março, em Aracaju.

Durante patrulhamento na região, a viatura Tático 15 recebeu a denúncia via CIOSP quem havia uma ocorrência de perturbação do sossego no local.

Ao chegar, os policias localizaram os quatro indivíduos em atitude suspeita. Na abordagem foi encontrado um revólver calibre 38 com 05 munições intactas.