Associação Musical Lira Carlos Gomes Presta Contas de 2018 e apresenta nova diretoria

28/01/19 - 08:04:43

Foi realizada na última sexta-feira, 25, uma assembleia para prestação de contas do ano de 2018 e eleição da Diretoria e Conselho Fiscal para o Biênio de 2019 a 2020 da centenária Lira Carlos Gomes. Na oportunidade foi reeleito por aclamação o Sr. José Felix dos Santos para a presidência da entidade musical que é uma das sete maravilhas de Estância.

Participaram da assembleia 35 sócios que receberam uma pasta com a prestação de contas detalhada das atividades de 2018. O presidente reeleito começou o encontro fazendo um reconhecimento das instituições públicas que investiram na compra de materiais, fardamentos, móveis e instrumentos musicais, além disso, enalteceu os sócios que ajudam no dia a dia da instituição.

Através de emenda Parlamentar do Senador Eduardo Amorim, oriunda do Ministério da Cultura, foram adquiridos 27 novos instrumentos que totalizaram R$ 97.803,00. A Associação Musical recebeu do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente R$ 43.721,00 referente a primeira parcela para a compra de 12 novos instrumentos.

O presidente falou ainda sobre um edital de doação de instrumentos da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), que visa contemplar 4 instituições musicais e que, graças ao trabalho que é realizado ao longo dos anos, a Associação Musical Lira Carlos Gomes tirou nota máxima em todos os quesitos, ficando em primeiro lugar, creditando a instituição para receber em breves dias, 9 instrumentos de sopro.

Hoje a Lira tem 48 instrumentos encaixotados que estarão sendo usados pelos músicos e por 50 alunos aprendizes que participam das aulas diariamente da escola de música que tem na Direção o Maestro Claudemiro Xisto, ao lado de dois professores formados na Instituição: Carlos Alberto Fiel de Oliveira e Alex do Carlos Oliveira.

O presidente finalizou agradecendo a Deus por tudo de bom que foi proporcionado a Lira, que a cada dia conquista a simpatia dos sergipanos, disse ainda que o quadro de sócios aumentou de 65 para 75 e conclamou a todos a se juntarem em uma campanha de novos sócios.

Confira a nova diretoria:

Presidente de Honra : Marcos Vinicius Santiago Costa;

Presidente:

José Felix dos Santos

Viçe-presidente: Valdemir Alves de Oliveira

1° Secretário;

Gilton Martins dos Santos

1º Tesoureiro:

Luis Carlos Gomes

2º Tesoureiro José Luciano da Cruz

Diretor de Relações Públicas: Washington Luiz Santana

Diretor Social:

Breno Vitor de Jesus Lopes

Diretor de Patrimônio: Cosme Batista dos Santos

Conselho Fiscal

António Afonso Reis de Oliveira , Raimundo de Andrade Santos, Laura Modesto Rocha Sales

Suplente do Conselho Fiscal Otávio Vasconcelos Filho, Jaelson de Oliveira Santos e Antônio Reginaldo Lima de Souza.

Por: Washington Luiz

Diretor de relações publicas da Instituição.