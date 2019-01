Semáforos inteligentes: confira a programação para esta semana

28/01/19 - 05:05:01

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), está implantando os semáforos inteligentes nos cruzamentos da capital. Os novos semáforos vão funcionar de forma integrada e de acordo com a necessidade do fluxo de veículos de Aracaju. A ação faz parte do plano de Mobilidade Urbana e recebeu investimentos de R$ 140 milhões. Adotados pelas cidades mais modernas do mundo, como Nova York, os semáforos inteligentes vão garantir, aos aracajuanos, mais segurança no trânsito.

Durante a instalação, o trânsito pode ficar lento nos locais. Agentes da SMTT estarão orientando os motoristas no local.

Confira a programação:

28 de janeiro (Segunda-feira)

– Av. Pref. Heráclito G. Rollemberg/ Av. Josino José de Almeida

– Av. Pref. Heráclito G. Rollemberg/ Av. Dr. Tarcísio Daniel dos Santos

– Av. Pref. Heráclito G. Rollemberg/ Av. Antônio Alves

– Av. Pref. Heráclito G. Rollemberg/ R. Firmino Fontes

– Av. Melício Machado/ Av. Sen. Júlio César Leite

– Av. Pref. Heráclito G. Rollemberg/ Av. Hildete Falcão Baptista

– Av. Murilo Dantas/ Av. Beira Mar

– Av Beira Mar x Av Delmiro Gouveia

– R. Itabaianinha x R. Laranjeiras

– R. Acre x R. Poeta José Sampaio

– Av José da Silva Ribeiro Filho x R. Goiana

– Av Gonçalo Rolemberg Leite x R Clara Almeida

– Av. Augusto Franco x Av Nestor Sampaio

– Av Augusto Franco x Av Edézio Vieira de Melo

– Av Edezio Vieira de Melo x R Clara Almeida

– Av Desembargador Maynard x Av Gentil Tavares

– Av Hermes Fontes x Av Edézio Vieira de Melo



29 de janeiro (Terça-feira)

– Av. Pref. Heráclito G. Rollemberg/ Av. Hildete Falcão Baptista

– Av. Murilo Dantas/ Av. Beira Mar

– Av. Pref. Heráclito G. Rollemberg/ R. Firmino Fontes

– Av. Murilo Dantas/ R. AF Pitanga

– Av. Min. Geraldo Barreto Sobral/ R. Franklin de Campos Sobral

– Av. Min. Geraldo Barreto Sobral/ Av. Dr. José Machado de Souza

– Av. Min. Geraldo Barreto Sobral/ Av. Marieta Leite

– R. Itabaianinha x R. Laranjeiras

– R. Acre x R. Poeta José Sampaio

– Av José da Silva Ribeiro Filho x R. Goiana

– Av Gonçalo Rolemberg Leite x R Clara Almeida

– Av. Augusto Franco x Av Nestor Sampaio

– Av Augusto Franco x Av Edézio Vieira de Melo

– Av Edezio Vieira de Melo x R Clara Almeida

– Av Desembargador Maynard x Av Gentil Tavares

– Av Hermes Fontes x Av Edézio Vieira de Melo



30 de janeiro (Quarta-feira)

– Av. Beira Mar/ Av. Pres. Tancredo Neves

– Av. Murilo Dantas/ Av. Beira Mar

– Av. Pref. Heráclito G. Rollemberg/ Av. Hildete Falcão Baptista

– Av Tancredo Neves (Rodoviária Nova)

– Av Augusto Franco x R Laranjeiras

– Av Augusto Franco x R São Cristovão

– Av Gentil Tavares x R São Cristóvão

– R Porto da Folha x R são Cristóvão

– Av Desembargador Maynard x R Sergipe

– Av Desembargador Maynard x R Bahia

– R Simeão Aguiar x Av Osvaldo Aranha

– R Simeão Aguiar

– R José de Oliveira x Av Alcides Fontes

– Av Alcides Fontes x Av São Paulo

– Av Matadouro x R Radialista Silva Lima

– General Euclides Figueiredo x R Jane Bonfim



31 de janeiro (Quinta-feira)

– Av. Beira Mar/ Av. Pres. Tancredo Neves

– Av. Murilo Dantas/ Av. Beira Mar

– Av. Pref. Heráclito G. Rollemberg/ Av. Hildete Falcão Baptista

– Rua São Francisco de Assis x Av Juscelino Kubitschek

– Rua Maranhão x R Roberto de Morais

– Av Maranhão x Rua neopolis

– R Bahia x Av São Paulo

– R Simeão Aguiar x Av Osvaldo Aranha

– R Simeão Aguiar

– R José de Oliveira x Av Alcides Fontes

– Av Matadouro x R Radialista Silva Lima

– General Euclides Figueiredo x R Jane Bonfim

– R Acre x R Maximiniano Geraldo de Oliveira

– R Mariano Salmeron x R Bahia

– R Bahia x R Santa Catarina

– R Mariano Salmeron x R Ver. João Claro

– R Pernambuco x R Mariano Salmeron

– R Pernambuco x R Santa Catarina

– Av gentil tavares x r Mamede Paes Mendonça

– Av gentil tavares x av coelho e campos



1º de fevereiro (Sexta-feira)

– Av. Beira Mar/ Av. Pres. Tancredo Neves

– Av. Murilo Dantas/ Av. Beira Mar

– Av. Pref. Heráclito G. Rollemberg/ Av. Hildete Falcão Baptista

– R Acre x R Maximiniano Geraldo de Oliveira

– R Mariano Salmeron x R Bahia

– R Bahia x R Santa Catarina

– R Mariano Salmeron x R Ver. João Claro

– R Pernambuco x R Mariano Salmeron

– R Pernambuco x R Santa Catarina

– Av gentil tavares x R Mamede Paes Mendonça

– Av gentil tavares x Av Coelho e Campos

– Av Simeão Sobral x Coelho e Campos

– R Muribeca x Av João Ribeiro

– Av Coelho e Campos x Av Pedro Calazans

– Av Simeão Sobral x Av João Ribeiro

– R Altamira x R Fortaleza

– R Altamira x Av Tancredo Campos

– Av João Rodrigues

– Av Simeão Sobral x Av João Rodrigues

– Av João Rodrigues x Av General Calazans

– Av Ivo do Prado