Emsurb atende solicitação dos taxistas e intensifica fiscalização no Centro da cidade

28/01/19 - 09:35:03

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) intensificou as ações de fiscalização na região central da cidade. A ação, que conta com o apoio da Guarda Municipal de Aracaju (GMA), atende a uma solicitação do Sindicato dos Trabalhadores em Táxis de Sergipe (Sintax) para coibir a invasão dos espaços públicos pelo comércio ambulante.

Os fiscais da Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa), concentram-se no entorno do terminal do transporte lotação localizado na avenida Dr. Carlos Firpo, onde permanecem até as primeiras horas da noite, quando o fluxo de pedestres aumenta na região. O trabalho das equipes tem evitado transtornos, tanto para a população, no momento do embarque e desembarque, devido a grande aglomeração de pessoas, como também para os taxistas que chegam a enfrentar situações de congestionamento no trânsito.

A ocupação irregular dos espaços públicos da localidade interfere diretamente na mobilidade da região, conforme explicou o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas. “A liberação dos espaços dos táxis lotação é essencial para que não haja transtornos nem aos condutores e nem aos usuários desse tipo de transporte. Por isso, estamos intensificando cada vez mais nossas ações no centro da cidade para que possamos, gradativamente, manter e ampliar a organização e a ordem naquela região”.

Além de impedir a invasão dos espaços por esse tipo de comércio, os fiscais da Emsurb monitoram também locais onde podem ocorrer realocações irregulares nas proximidades, a exemplo da região da Praça João XXIII, desocupada pela empresa desde dezembro de 2017.

Reconhecimento

Dona Cícera Silva, que diariamente utiliza o transporte alternativo durante o deslocamento para o trabalho, parabenizou o esforço da gestão municipal para garantir a organização do Centro da cidade. “Passo por aqui todos os dias e estou achando ótimo poder aguardar a lotação com segurança e menos tumulto”.

A cabeleireira Socorro de Jesus relatou que chegou a presenciar pequenos acidentes na avenida devido à presença dos carrinhos com mercadorias, frutas em sua maioria.

Para José Airton dos Santos, relações públicas do Sintax, o reforço nas fiscalizações tem contribuído com o bom andamento do serviço da categoria na localidade. “Após as ações da Emsurb o nosso trabalho tem sido facilitado, pois agora os passageiros podem embarcar e desembarcar com tranquilidade, o que pra nós representa um aumento na qualidade do serviço que prestamos à população” destacou ele.

O taxista Manoel Messias, que preferiu não ser identificado por medo de represália, elogiou a gestão pela iniciativa. “Trabalho nessa região há 15 anos e presenciei muita confusão e acidentes por conta da grande quantidade de ambulantes. Por isso organização desse espaço está sendo muito importante pra nós”.

Foto: Felipe Goettenauer