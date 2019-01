HUSE ATENDE 37 VITIMAS ACIDENTE COM MOTO E 12 COM CARROS

28/01/19 - 12:39:43

Huse realizou 449 atendimentos durante final de semana

De 25 a 27 de janeiro, o Pronto Socorro do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), registrou 449 atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que buscaram assistência na unidade. Desse total, 102 pessoas continuaram em observação ou internadas para a realização de novos procedimentos, um número considerado dentro da normalidade para um final de semana. São pacientes vindos da capital e do interior, além de estados vizinhos como Bahia e Alagoas.

De acordo com as estatísticas do Sistema Integrado de Informatização de Ambiente Hospitalar (Hospub), foram atendidos durante o final de semana, 235 pessoas da capital, 19 pessoas transferidas de outros hospitais, duas pessoas da Bahia, além de 193 de outras cidades sergipanas. Os profissionais se esforçam para continuarem reduzindo o impacto da superlotação, causado por conta da crise em outras unidades de saúde, já que a baixa complexidade continua sendo o maior foco de atendimento no Huse, além dos traumas que chegam à unidade hospitalar.

Foram 95 pacientes atendidos pela ortopedia, 167 pacientes pela sutura, 120 pacientes atendidos na Área Azul, dois pacientes atendidos pelo oftalmo, nove pacientes atendidos entre o ambulatório de Oncologia e Radioterapia. Além dos casos de baixa complexidade, o Huse registrou também 37 vítimas de acidentes motociclísticos, 12 vítimas de acidentes automobilísticos, seis vítimas de atropelamento, 10 vítimas de arma branca, quatro vítimas de arma de fogo, entre outros casos e sintomas.

O Hospital Pediátrico Dr José Machado de Souza, localizado no Huse, registrou 44 atendimentos no final de semana aos pequenos usuários, sendo que desse total, 28 ficaram internados e em observação. A estudante Wanessa Brito, 26, levou a pequena W.H.B, 5, para ser atendida no hospital infantil do Huse. Ela estava vomitando e com dores na barriga.

“Ela começou a se sentir mal depois do aniversário do primo. Ela se divertiu a festa toda e quando chegamos em casa, começou a reclamar que a barriga estava doendo. Durante a madrugada, fiz um chá e ela vomitou muito. Eu decidi trazer depressa para o hospital e agora ela já está melhor e foi constatada uma infecção intestinal. Graças a Deus aqui foi tudo tranquilo no atendimento com medicação e exames. Já vamos receber alta médica e continuar o tratamento em casa”, disse a estudante.

