PC DESARTICULA GRUPO QUE ATERRORIZAVA O INTERIOR DO ESTADO

28/01/19 - 07:02:50

Polícia Civil desarticula associação criminosa que agia na zona rural de Cumbe, Feira Nova e Nossa Senhora das Dores. A Polícia Civil realizou uma operação que terminou com a prisão de quatro homens acusados de roubo e associação criminosa.

As investigações resultaram nas prisões de Álvaro Pereira da Silva Melo, Antônio José Feitosa, Gleydson Vieira Bezerra e João Bosco Quintela Vieira Júnior; acusados de roubo e associação criminosa.

Segundo a SSP, o grupo agia em propriedades rurais de Cumbe, Feira Nova e Nossa Senhora das Dores e agiam de forma violenta agredindo fisicamente as vítimas e provocando terror durante a ação.

Com eles, a Polícia apreendeu duas armas de fogo, sendo uma espingarda e um revólver calibre 38. A ação contou com o apoio das equipes da Coordenadoria da Polícia Civil do Interior (Copci), Coordenadoria de Operações de Recursos Especiais (Core) e Divisão de Inteligência da Polícia Civil (Dipol).

Com informações da SSP