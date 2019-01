PREFEITURA REALIZA NOVA FASE PROCESSO SELETIVO DE TI

28/01/19 - 05:30:34

A sede da Prefeitura de Aracaju realizou expediente neste sábado, 26, para recepcionar os candidatos aos cargos de Analista de TI e Técnico em Informática, que compareceram ao Centro Administrativo Prefeito Aloísio de Campos para fazer a entrega documental relativa ao Processo Seletivo Simplificado (PSS) que visa a contratação de profissionais de Tecnologia da Informação. A próxima fase do PSS acontece no dia 6 de fevereiro, quando será publicado o resultado provisório. Já o resultado final deverá ser divulgado no dia 15 do mesmo mês.

“Este é um Processo Seletivo que tem como objetivo preencher a carência de profissionais no âmbito tecnológico de algumas Secretarias que compõem o Poder Executivo municipal e, com isso, dar continuidade ao desenvolvimentos dos projetos constantes no Planejamento Estratégico cuja finalidade é transformar Aracaju numa cidade cada vez mais inteligente”, explicou o secretário do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog) em exercício Adriano Bezerra Bispo, destacando que esta é a visão passada pelo prefeito Edvaldo Nogueira com foco na melhoria dos serviços prestados pela Prefeitura à população aracajuana.

Aos 49 anos, e com vasta experiência na área de TI, Jorge Eduardo Bomfim se inscreveu para o cargo de Analista. Ele disse que ver no PSS uma oportunidade de ser reinserido no mercado de trabalho. “Trabalhei durante muito anos na área de desenvolvimento de rede, mas o mercado de trabalho está cada vez mais escasso nessa área. Vejo com bons olhos o incentivo que a Prefeitura tem dado através desse Processo Seletivo”, disse, pontuando a tranquilidade e agilidade no processo de entrega e conferência dos documentos. “Vim na expectativa de encontrar filas, mas, pelo contrário, está bem organizado”.

O Processo

O PSS de TI realizado pela Prefeitura, através da Seplog, tem como por objetivo selecionar 36 profissionais analistas de Tecnologia da Informação e técnicos em Informática, que deverão atuar na Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz); do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog); da Saúde (SMS); da Educação (Semed), além da Procuradoria-Geral do Município (PGM).

Segundo a gerente-Geral de Desenvolvimento de Pessoas (Gergdep) da Seplog, Noemia Gois, a previsão é de que a partir da segunda quinzena de fevereiro os primeiros candidatos selecionados já sejam convocados para assumir seus postos. Noêmia também destacou o empenho dos servidores que trabalharam na execução do Processo. “A nossa equipe tem se mostrado compromissada na execução de cada fase do PSS, a exemplo de hoje. O sentimento é de gratidão a todos que têm se empenhado nesse projeto cujo personagem principal é o cidadão”, enfatizou.

De acordo com o cronograma anexado ao Edital Nº01/2019 , no mesmo dia da publicação do resultado provisório, dia 2 de fevereiro, será divulgada a convocação dos candidatos que se autodeclararam afrodescendentes para o procedimento de heteroidentificação, que acontece no dia 08. Já o resultado final do PSS está programado para ser publicado no dia 15 do mesmo mês.

Foto Silvio Rocha