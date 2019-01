SAMUEL DIZ QUE FARÁ PRONUNCIAMENTO SOBRE ATRASO DE PAGAMENTOS

28/01/19 - 06:48:34

Samuel reage ao atraso do pagamento de faturas por parte do governo e pode causar demissão em massa de vigilantes

Depois do pronunciamento do Presidente do sindicato dos vigilantes do Estado de Sergipe, Reginaldo Gonçalves, que informou aos vigilantes, que prestam serviço nos órgãos do Estado e do Município, uma demissão em massa por conta da falta de repasse das suas faturas, o deputado Capitão Samuel se manifestou neste domingo (27), através das redes sociais e se colocou à disposição da categoria e declara que vai abraçar esta luta.

Segundo Samuel o não cumprimento do pagamento dos contratos vem causando grandes prejuízos para as empresas e para os pais de família que estão com os salários atrasados e ainda correm o risco de perder os seus empregos.

O parlamentar ainda afirma que vai dar todo o apoio necessário aos vigilantes. “Vamos cobrar das autoridades competentes o pagamento das faturas destas empresas, que enfrentam grandes dificuldades para manter os empregos destes profissionais. Farei um pronunciamento na Alese cobrando uma solução e estaremos do lado dos vigilantes nas movimentações que eles desejem fazer”, ressalta.

Da assessoria