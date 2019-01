Sinasefe Sergipe lança edital para custear projetos voltados para o Mês da Mulher

28/01/19 - 13:50:13

Para comemorar o Mês da Mulher, em março, o Sinasefe Sergipe lançou um edital especial que vai financiar dez atividades a serem desenvolvidas nos campi do Instituto Federal de Sergipe (IFS), ou com sua comunidade interna e externa, que pautem temáticas como combate ao machismo, empoderamento feminino, combate a violência contra as mulheres e ao assédio sexual, valorização da produção científica feminina e combate a opressões a mulheres transexuais e lésbicas, entre outros.

As atividades podem ser palestras, festivais, oficinas, mostras culturais, exposições, debates, encontros culturais, cine-debates e seminários. Cada atividade receberá um valor de até R$ 1.000 (hum mil reais) e devem seguir as regras do edital, como envolver a comunidade interna e externa do campus do IFS, promover a valorização da mulher e o combate à violência, entre outras.

Os projetos devem ser apresentados por servidores do IFS filiados ao Sinasefe Sergipe e a equipe de execução pode envolver alunos e comunidade externa. “Nossa ideia é estimular ainda mais a reflexão sobre a mulher, sua importância na sociedade e combater o preconceito e a discriminação, que alimentam a violência”, disse Débora Lima, coordenadora geral do Sinasefe Sergipe.

As atividades devem acontecer de 1ª a 22 de março de 2019. No dia 27, acontecerá uma atividade coletiva para que os projetos sejam apresentados. Preencha o formulário que está no edital e inscreva seu projeto até o dia 12 de fevereiro, enviando para o email sinasefese@gmail.com.

Por Elisângela Valença