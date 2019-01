Sema vem desenvolvendo ações para a conservação das praias Limpas

Um dos focos do Planejamento Estratégico da Prefeitura de Aracaju é promover o desenvolvimento urbano, econômico e sustentável. Sendo assim, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema) vem desenvolvendo ações para tornar Aracaju uma cidade mais sustentável e sensibilizada, a exemplo da realização de ações do programa ‘Praia Limpa’, que visam a sensibilizar cidadãos a adotarem práticas mais conscientes em prol da conservação do meio ambiente, em especial, da vida marinha.

O Praia Limpa teve início em outubro de 2017, com o objetivo de sensibilizar banhistas, comerciantes e toda a rede hoteleira da orla marítima de Aracaju. Desenvolvido pelo setor de Educação Ambiental do órgão, o programa surgiu da necessidade de haver um maior engajamento por parte de toda a população em prol da realização de boas práticas, a exemplo, do descarte correto de resíduos e respeito aos animais marinhos.

A última edição do programa ocorreu em setembro do ano passado e teve como foco principal o descarte correto do óleo de cozinha vegetal saturado. “Através de algumas parcerias feitas com outros órgãos, universidades e entidades públicas e privadas, desenvolvemos o Praia Limpa nos principais trechos da Orla da Atalaia, onde tivemos diversas atividades ligadas a nossa temática, como a blitz educativa com a entrega de panfletos; oficinas recreativas e educativas, além da participação do programa Aracaju Acessível, idealizado pelo vereador Lucas Aribé (PSB). E, com o engajamento de toda população, pudemos realizar mais uma etapa de sensibilização visando ações sustentáveis”, afirmou o secretário municipal do Meio Ambiente de Aracaju, Augusto Cesar Viana.

Por meio do programa Praia Limpa, a Sema continua desenvolvendo ações semanais de sensibilização em estabelecimentos comerciais da Orla de Atalaia e da faixa de areia, quanto dos banhistas sobre o descarte irregular de resíduos sólidos e de óleo de cozinha saturado. “É com a Educação Ambiental, através de campanhas e ações sensibilizadores, que podemos alcançar uma Aracaju sustentável. Assumir o compromisso com o meio ambiente, adotando boas práticas de conservação e preservação, é uma ação que deve ser praticada por todos nós”, salientou a coordenadora de Educação Ambiental da Sema, Raphaella Ribeiro.

Planejamento Estratégico

A segunda etapa do Planejamento Estratégico da Prefeitura de Aracaju para o ano de 2019 tem como missão tornar a capital sergipana referência em qualidade de vida, assegurar a excelência na prestação de serviços e promover o desenvolvimento sustentável, onde cidadãos e cidadãs sejam protagonistas. Para isso, a gestão municipal vem direcionando as ações para que este objetivo seja alcançado de forma integrada entre as diversas secretarias e órgãos que compõem a administração municipal.

Dentro do segundo Foco Estratégico, promover o desenvolvimento urbano e o econômico sustentável, a Sema culminou ao Programa Aracaju Sustentável, que visa a melhorar os aspectos ambientais do município, realizar estudos ambientais e principalmente sensibilizar os munícipes na busca de uma relação harmoniosa com o meio ambiente. “E por isso, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, trabalha com projetos e programas, a exemplo, o Praia Limpa, como forma de ampliar a proposta e, assim, cumprir o objetivo visando à melhoria da qualidade de vida para todos os cidadãos aracajuanos”, finalizou o secretário municipal do meio ambiente, Augusto Cesar Viana.

