Assistência de Aracaju e Faculdade Estácio articulam parceria

29/01/19 - 15:17:44

Ampliar o acesso a um atendimento integral nas áreas da Assistência Social, assessoria jurídica e atendimento psicológico a grupos vulneráveis que tiveram seus direitos violados, bem como intensificar ações preventivas voltadas a uma cultura de paz. Esse é o objetivo da parceria que está sendo construída entre a Secretaria Municipal da Assistência Social de Aracaju e a Faculdade Estácio de Sergipe.

Em reunião ocorrida na manhã desta terça-feira, 29, na sede da Faculdade, a secretária municipal da Assistência Social e o coordenador do Curso de Psicologia da Estácio de Sergipe, João Paulo Feitosa, trataram sobre os principais pontos para que um acordo de cooperação seja posto em prática o mais rápido possível.

A ideia surgiu a partir do trabalho desenvolvido pela Estácio junto ao Tribunal de Justiça de Sergipe, por meio do projeto Viver Melhor, destinado a mulheres vítimas e homens agressores. O atendimento, que é realizado de modo individual e também coletivo, prevê ações não apenas no âmbito jurídico e de atendimento psicossocial, mas também voltado ao empoderamento feminino em diversas frentes, desde o fortalecimento da autoestima até o estímulo à prática do empreendedorismo. Para os homens, a iniciativa prevê uma série de ações reflexivas sobre as causas e consequências da prática da violência e busca transformá-los em agentes de transformação e enfrentamento a práticas desse tipo. Segundo João Feitosa, a proposta tem sido exitosa. “O projeto já atendeu a pouco mais de 140 pessoas e até agora só fomos notificados de dois casos de reincidência”.

Para a secretária da Assistência Social de Aracaju, Rosane Cunha, a parceria será muito bem vinda, pois possibilitará a ampliação do atendimento destinado ao público da Assistência, bem como ofertará à sociedade futuros profissionais com um olhar ainda mais sensível à causa. “Todos os equipamentos da Assistência Social estão com as portas abertas à população, mas ainda há uma grande demanda a ser atendida. A possibilidade do usuário ter um atendimento integral e continuado em diversas áreas, num mesmo ambiente, tendo sua identidade preservada e contando com o apoio de professores e estudantes da Estácio é mais uma importante ferramenta no enfrentamento à violação de direitos e para a ampliação dos serviços prestados à população. Tudo isso através de mais uma parceria firmada sem ônus entre a Prefeitura e uma importante instituição de ensino superior”.

O coordenador do Curso de Psicologia da Estácio de Sergipe também reforça o interesse da Faculdade em dar celeridade à parceria. “Nós estamos muito animados porque observamos que a Prefeitura de Aracaju está executando políticas públicas muito satisfatórias. Queremos fazer essa parceria para alcançar e potencializar ainda mais o alcance da rede de atendimento. Assim, a gente espera que com as ferramentas da Prefeitura de um lado, através da secretaria da Assistência Social, e com a capacitação que iremos trazer para os nossos alunos a sociedade só venha a ganhar”.

Prevenção

Além do atendimento a vítimas e agressores, a ideia é também levar o tema do enfrentamento à violência doméstica e familiar para debates junto a crianças, adolescentes, jovens e idosos atendidos pela Assistência. O intuito é estimulá-los a reconhecer e prevenir situações abusivas em seu cotidiano e evitar que as violações de direitos ocorram.

O próximo passo será a construção, por parte da Faculdade, de um Plano de Trabalho com ações periódicas que serão executadas por um semestre junto à população de territórios prioritários, que serão indicados pela gestão municipal com base no recorte socioeconômico e da incidência de registros de casos de violência

Presenças

A reunião também contou com a participação de outros membros da equipe da Assistência Social de Aracaju como o secretário adjunto da Assistência Social, Valdiosmar Vieira; o assessor jurídico, Sérgio Luís da Silva; o coordenador da Proteção Social Especial, Jonathan Rabelo e a diretora interina da Diretoria de Direitos Humanos, Ana Márcia de Oliveira.

Fonte e foto assessoria