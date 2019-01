Conjunto Lourival Baptista, há 4o anos prenunciando-se uma tragédia

Há mais de 40 anos que um conjunto habitacional do município de Aracaju vem sofrendo com o descaso da administração municipal. Entra ano e sai ano, os moradores do Lourival Baptista – situado na margem direita da avenida Osvaldo Aranha – são vitimados toda vez que uma chuva de grande intensidade atinge nossa capital.

Basta uma simples volta pela localidade para que seja verificado como a arquitetura da região foi adaptada, ainda que de forma precária, para atenuar as perdas decorrentes das enchentes. Há registros de o nível da água cobrirem carros e ultrapassarem as janelas das residências, ocasionando perda de mobiliário, equipamentos eletrônicos, além de prejudicar a rotina de trabalho, estudos e lazer dos moradores.

Recentemente, tivemos dois problemas sérios a nível nacional relativos à falta de prevenção: o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. Uma tragédia anunciada e que poderia ser evitada caso houvesse fiscalização mais intensa e credibilidade nas denúncias efetuadas pelos diversos segmentos da sociedade.

No caso específico do Lourival Batista o problema já se arrasta por décadas e já foi denunciado por diversos meios de comunicação.

Um vídeo caseiro foi bastante divulgado no ano de 2010, ano em que uma das enchentes deixou a população ilhada.

Em suma, o conjunto foi construído abaixo do nível da avenida Osvaldo Aranha e no pé do Conjunto Tiradentes. Com as chuvas e por efeito da gravidade toda a água desce para o Lourival Baptista e não tem vazão para escorrer devido a um estreitamento do canal que segue ao conjunto Veneza. A prefeitura deveria alargar o canal e fazer as obras relativas a este serviço. Porém, entra ano e sai ano, nenhum serviço é feito.

Aproveitamos esse texto para cobrar, mais uma vez, ao prefeito Edvaldo Nogueira que se sensibilize. Dentro em breve chegará a temporada de chuvas e toda a rotina de enchente na região retornará. Edvaldo já é prefeito pela terceira vez, conhece o problema e – até a presente data – não tomou providencias a respeito.

JORGE VIEIRA DA CRUZ

Um simples sargento reformado