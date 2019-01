DESENTENDIMENTO ENTRE PCs TERMINA COM TIRO PARA O ALTO

29/01/19 - 10:02:02

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP) confirmou na manhã desta terça-feira (29), nas emissora de rádio, o caso de uma discussão envolvendo dois policiais civis dentro da sede do Core, localizado no Bairro Orlando Dantas.

A reportagem do site tentou contato com a SSP, porém não obteve resposta. O que se sabe até o momento foi o que a assessoria passou para os rádios, ignorando o questionamento do site.

As informações são de que o policial teria se irritado ao ser comunicado que seria transferido da unidade e por conta disso teria dado um tapa na mesa, em seguida se retirado da sala e do lado de fora, teria efetuado um disparo para o alto, não colocando em risco a vida dos colegas.

Após os ânimos se aclamarem, o policial foi encaminhado para a CORREGEPOL, onde teria passado mal e em seguida foi levado ao Hospital Primavera, onde pernoitou sob custódia, sendo submetido a exames para descartar possível infarto.

Com informações do radialista J. Pereira, da Fan FM