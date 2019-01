Pessoa com deficiência: Fundat divulga vaga de emprego para inspetor segurança

29/01/19 - 15:03:34

Pensando em facilitar cada vez mais o ingresso de pessoas no mercado de trabalho, a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), através da Agência do Trabalhador, busca captar oportunidades de emprego em diversas áreas e encaminhar a população para as entrevistas. Desta vez, a Fundação anuncia vaga de emprego na função de inspetor segurança, destinada à pessoa com deficiência (PCD).

Para participar do processo seletivo, os interessados devem possuir ensino médio completo, curso de vigilante atualizado e laudo médico atualizado. Além disso, é necessário levar o currículo à sede da Fundat (rua Pacatuba, 104, Centro) ou ao Espaço Fundat no shopping Riomar (rua Delmiro Gouvêia, 400, bairro Coroa do Meio) até o dia 31 de janeiro de 2019. O horário de atendimento da sede da Fundat é das 7h30 às 17h, e do Espaço Fundat é das 10h às 18h.

Ascom Fundat