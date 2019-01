Pessoas trans se reúnem em ato alusivo ao Dia da Visibilidade Trans promovido pela PMA

29/01/19 - 05:26:42

Com o objetivo de fortalecer a luta pela igualdade, respeito e inclusão das pessoas trans, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, promoveu nesta segunda-feira, 28, na Estação Cidadania, o ‘Encontro da Visibilidade Trans’, destinado às pessoas transexuais que são atendidas pelas políticas públicas municipais. Em alusão ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, comemorado em todo o Brasil neste dia 29, o encontro reuniu cerca de 30 mulheres e homens trans da capital sergipana, que participaram do momento de homenagens, acolhimento e valorização.

O encontro, proporcionado para discutir sobre os avanços, os retrocessos e mostrar os serviços ofertados através dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados (Creas), da Assessoria LGBT da Diretoria de Direitos Humanos, entre muitos outros serviços do âmbito assistencial voltados ao grupo considerado de alta vulnerabilidade social, foi marcado por muitos relatos emocionantes que retrataram o preconceito, a dificuldade do que é ser uma pessoa trans em pleno século 21 e a exclusão social.

Na ocasião, foram apresentados dados, exemplos de superação e também foi reforçada a importância da união de todos no enfrentamento da violência contra a pessoa trans. Somente no ano de 2017, segundo o relatório do Mapa dos Assassinatos de Travestis e Transexuais no Brasil, publicado pela Associação Nacional de Travestir e Transexuais (Antra), quase 180 pessoas trans foram mortas.

Para a cabeleireira Jessica Taylor dos Santos, a promoção de encontros para discutir sobre as diversas questões que englobam as pessoas transexuais é de muita valia. “Quando cheguei neste espaço e vi tantas meninas e meninos trans reunidos, fiquei muito feliz porque essas ocasiões são importantes para dar força à nossa voz e aos gritos daquelas e daqueles que tanto precisam ser ouvidos. O preconceito, a violência e a discriminação só acabarão quando, realmente, estivermos todos unidos lutando contra esses males sociais”, pontuou.

Segundo a secretária municipal da Assistência Social, Rosane Cunha, a luta das pessoas transexuais de Aracaju tem total apoio da gestão municipal, que, segundo ela, tem uma assessoria exclusiva para tratar sobre as diversas questões voltadas ao grupo. “Quando a Prefeitura decide criar dentro de uma das suas secretarias uma Diretoria de Direitos Humanos, ela reforça o seu compromisso em transformar a nossa Aracaju em uma cidade humana e de valorização dos direitos individuais de cada cidadão. Durante os dois anos de gestão, já tivemos muitos avanços, graças ao apoio às minorias e a todas às pessoas que precisam ter voz. Estamos aqui para mostrar que é dever do Poder Público estar com esses homens e mulheres apoiando as suas causas e ouvindo as suas pressas. Hoje foi um dia para fazermos homenagens a essas guerreiras e guerreiros e torná-los ainda mais visíveis para sociedade”, reforçou.

Público visível para gestão municipal

A assistente social e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, Adriana Lohanna dos Santos, ressaltou que é perceptível o esforço da Prefeitura de Aracaju em evidenciar a luta das pessoas trans. Para Lohanna, todo o trabalho demonstra que o grupo é enxergado pelo poder público municipal. “O dia de hoje é muito importante porque a visibilidade deve ser social, mas também de direitos de políticas públicas. O que a secretaria fez foi dar ainda mais visibilidade de direitos ao público, reafirmando que essas pessoas são visíveis para a gestão do município de Aracaju”.

Foto: André Moreira