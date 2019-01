PGR se manifesta contra habeas corpus concedido a Valdevan Noventa

29/01/19 - 05:27:34

A Procuradora-geral da República, Raquel Dodge se manifestou nesta segunda-feira (28) contrária ao Habeas Corpus concedido ao deputado federal eleito Valdevan Noventa (PSC). O parecer da procuradora foi assinado no dia 25 de janeiro e publicado nesta segunda-feira (28).

Em sua manifestação, Raquel Dodge pede prioridade na apreciação para que o habeas corpus seja revogado. Cabe agora ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, decidir pela manutenção ou não da liberdade do deputado eleito.

Valdevan foi preso no dia 07 de dezembro preventivamente após diligências da ‘Operação Extraneus’ que apura a inserção de declarações falsas na prestação de contas de campanha por parte do candidato eleito durante as eleições de 2018.

Valdevan Noventa deixou a Cadeia Pública Tabelião Filadelfo Luiz da Costa, em Estância, após o juiz Claudio Bahia Felicíssimo, da 2ª Eleitoral, definir as medidas cautelares, como o uso de tornozeliera eletrônica. O deputado foi preso no dia 7 de dezembro.