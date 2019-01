PM localiza borracharia que era usada como depósito de produtos roubados

29/01/19 - 15:53:26

Policiais militares do 5º Batalhão, em Nossa Senhora do Socorro, conseguiram localizar no inicio da tarde desta terça-feira (29), uma borracharia localizada no Conjunto Marcos Freire II, que era utilizada como esconderijo de produtos roubados.

A equipe do 5º BPM foi acionada por uma vitima que através do GPS do celular que havia sido roubado, conseguiu chegar até o local. Lá, os suspeitos ao notarem a presença da polícia conseguiram fugir deixando para trás o produto do roubo que foi recuperado e devolvido às vitimas.

Na borracharia os policiais encontraram duas motos, uma com restrição de roubo e outra que era utilizada nos assaltos que eles praticavam na região. Além disso, vários produtos foram recuperados, entre eles, o celular da vítima que acionou a polícia.

Assim que os policiais deixaram o local, os elementos retornaram para a borracharia, porém nesse momento uma pessoa que estava próxima, ao notar a presença deles, entrou em contato com o tenente Silvestre que imediatamente retornou e conseguiu fazer a prisão dos três elementos.

Ele foram encaminhados para a delegacia, onde reconheceram os elementos como autores dos assaltos e furtos. O caso foi registrado na 5º Delegacia de Nossa Senhora do Socorro.

As informações e foto são de Sandoval Noticias

Munir Darrage