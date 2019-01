PREFEITURA ARACAJU PAGA SALÁRIOS DOS SERVIDORES NESTA 4ª

29/01/19 - 12:28:16

A Prefeitura de Aracaju realiza nesta quarta-feira, 30, de maneira antecipada, o pagamento dos salários de janeiro de todos os servidores. O anúncio foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, direto de Brasília, através de transmissão ao vivo nas redes sociais, na manhã desta terça-feira, 29. Receberão seus vencimentos integralmente os funcionários ativos (efetivos e comissionados) e inativos (aposentados e pensionistas) da administração municipal.

“Inicio o terceiro ano do meu governo honrando, pelo 25º mês seguido, o pagamento dos salários dos servidores em dia. E neste mês de maneira antecipada. É resultado de um esforço muito grande da nossa gestão para que o servidor receba o seu salário dentro do mês trabalhado”, afirmou o prefeito.

Edvaldo ressaltou que, com o pagamento desta quarta-feira, chega a 29 folhas salariais pagas em 25 meses de gestão. O investimento, segundo ele, soma R$ 2,3 bilhões. “São 25 folhas dos meses trabalhados mais duas folhas de 13º salário (de 2017 e 2018), além de duas folhas atrasadas, que a gestão anterior deixou. Fico muito feliz em poder cumprir com este compromisso firmado com os servidores de Aracaju”, ressaltou.

A transmissão da live do anúncio dos salário ocorreu em Brasília, direto da sede da Frente Nacional de Prefeitos. “Estou na capital federal, onde participo de reuniões nos ministérios. Na segunda, estive com três ministros e nesta quarta-feira, a direção da FNP, da qual faço parte, será recebida pelos ministros Paulo Guedes, da Economia, e Luiz Mandetta, da Saúde”, relatou Edvaldo.

Por Valter Lima