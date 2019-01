PSS médicos: convocados devem apresentar documentação a partir desta terça-feira, 29

29/01/19 - 10:23:51

A partir desta terça-feira, 29, os convocados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), iniciarão a entrega da documentação e títulos comprobatórios que foram registrados no ato da inscrição, no Centro Administrativo da Saúde Senador Gilvan Rocha, na Av. Augusto Franco. Os interessados podem encontrar na página www.saude.se.gov.br datas e horários para a apresentação.

A Diretoria Operacional da FHS analisará a documentação apresentada pelos candidatos e, estando tudo correto, será encaminhada ao setor de Recursos Humanos que dará continuidade do processo. A partir disso, uma nova lista de solicitação de documentos e exames será lançada.

A lista com o resultado final do PSS médicos foi divulgada na última sexta-feira, 25. Foram 421 inscritos com 101 candidatos desclassificados. Ainda cabe recurso para essas eliminações.

Os aspirantes precisam estar cientes de que a não conformidade ou não apresentação dos documentos comprobatórios implicará na desclassificação automática do candidato, conforme previsto no edital. Por outro lado, o não comparecimento implicará na condição de desistência do candidato à vaga pleiteada, salvo os casos de justificativa legal, apresentada dentro do prazo.

Foto: Flávia Pacheco

ASCOM SES