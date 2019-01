Senadora Maria do Carmo é contra corte no orçamento do FNDE

29/01/19 - 10:25:49

A senadora Maria do Carmo Alves Alves (DEM) emitiu parecer favorável a Projeto de Lei do senador Cristovam Buarque (PPS-DF) que sugere a proibição de corte no orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A matéria está em análise na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), da qual a parlamentar sergipana é membro.

“Esse Fundo Nacional de Desenvolvimento financia e executa a maioria das ações e programas da área, desde a educação básica à superior”, justificou em seu voto. Ela lembrou que os recursos do FNDE são usados, entre outras coisas, para a construção de creches e escolas, além da distribuição de livros didáticos e de uniformes. “Reduzi-lo significa impor uma estagnação do desenvolvimento do Brasil”, afirmou a senadora.

Maria lembrou que o dinheiro do Fundo – que, ano passado, teve um orçamento da ordem de R$ 60 bilhões-, também é usado para o pagamento de bolsas, financiamento estudantil e a contratação temporária de professores. “A educação é um direito previsto na Constituição Brasileira, e por isso não podemos concordar com uma economia dessa natureza, pois, na prática, ela traz muito mais prejuízos ao desenvolvimento do país”, salientou.

